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11.02.2021 09:40
Рубрика: Общество

Крымчан предупредили об аномально морозной неделе

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Крымский гидрометцентр опубликовал штормовое предупреждение о предстоящем вторжении на полуостров арктического холодного фронта, который вызовет резкое похолодание, снегопады и сильнейший ветер.

Погода стремительно изменится в пятницу 12 февраля после полудня: после утренних плюс 12 уже к вечеру в Симферополе будет минус 3.

Фото: Илья Изотов/РГ
В Крым придут снегопады и морозы до минус 15 градусов

- Ожидается дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, метель, сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица, - прогнозируют синоптики. - Также ожидается очень сильный северо-западный ветер 25-30 метров в секунду, в горах до 35 метров в секунду. Температура воздуха резко понизится на 10-13 градусов. С 13 по 18 февраля ожидается аномально-холодная погода со средней суточной температурой воздуха на семь-восемь градусов ниже климатической нормы.

В субботу снег усилится. В целом в выходные дни на полуострове может выпасть до 20 миллиметров осадков, что составляет для некоторых районов полуострова около половины месячной нормы.

Согласно долгосрочным прогнозам, Крым может остаться в минусовой зоне вплоть до 24 февраля. До этого времени ожидаются ночные температуры от минус 6 до минус 18, а дневные - от минус 2 до минус 12. И только 24 февраля столбик термометра поднимется чуть выше нулевой отметки.

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