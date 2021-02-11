Мишустин дал поручения после поездки в Калмыкию

Министерства займутся решением ряда проблемных вопросов региона. Минстрой, Минфин и Минэкономразвития должны подготовить проект распоряжения о выделении средств на жилье гражданам, чьи квартиры пострадали из-за взрыва газа в доме 15 второго микрорайона Элисты, и на проведение строительно-технической экспертизы Ики-Бурульского водопровода. Это потребует до 178 и до 72 миллионов рублей соответственно. В Элисте Мишустин лично посетил оба объекта. Кроме того, Минстрой и Фонд ЖКХ до 24 февраля рассмотрят заявки Калмыкии на финансовую поддержку для ускорения программы переселения граждан из аварийного жилья.

Блок поручений коснулся сельского хозяйства. До 8 апреля Минфин и Минсельхоз должны проработать механизм распределения субсидий регионам из федерального бюджета с учетом приоритетных для этих территорий подотраслей растениеводства и животноводства. Минсельхоз также займется вопросом поддержки животноводов, чей бизнес пострадал от чрезвычайных ситуаций природного характера.