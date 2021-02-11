На Крымском мосту фура повисла на барьерном ограждении

На Крымском мосту со стороны Керчи произошло дорожно-транспортное происшествие, при котором многотонная фура DAF буквально повисла на барьерном ограждении проезжей части. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе УГИБДД по Республике Крым.

По предварительным данным, фура двигалась с полуострова в сторону Тамани и по какой-то причине заехала на ограждение, повиснув на нем. При этом металлическая конструкция оказалась довольно надежной и прочной - опорные столбики отбойника не погнулись под "брюхом" грузовика.

- По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель грузовика уснул за рулем, - рассказали в УГИБДД. - Сейчас эта информация уточняется. Начата проверка по факту аварии. Пострадавших нет.

Чтобы снять фуру с ограждения, на место ЧП вызвали автокран. Обслуживающий Крымский мост подрядчик восстановит поврежденное ограждение.