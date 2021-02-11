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11.02.2021 13:13
Рубрика: Происшествия

На Кубани осудили работников депо за хищение запчастей локомотивов

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани осудили сразу пять сотрудников локомотивного депо по обвинению в хищении различных запчастей для поездов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

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Во время судебных слушаний установили, что один и из подсудимых, житель Туапсе, похитил со склада депо "Туапсе-Пассажирское" 40 тормозных колодок для локомотивов. Он вывез их и продал неизвестным лицам.

"После этого он привлек к своей деятельности нескольких сотрудников ООО "ЛокоТех-Сервис", которые находились в городах Сальск и Тимашевск, - сообщили в пресс-службе краевого суда. - Работники, в свою очередь, подготавливали необходимые документы, которые позволяли передвигать различные запчасти из одного депо в другое, а также списывать данные запчасти".

После этого сообщникам удалось похитить и продать 1 тысячу тормозных колодок, 350 диодов, семь ящиков угольных вставок, 14 контакторов и более 57 килограммов провода на общую сумму более двух миллионов рублей.

В конце концов, незаконная деятельность сотрудников железной дороги была обнаружена, после чего их задержали оперативники ФСБ России по Краснодарскому краю.

По итогам судебного разбирательства, трое подсудимых получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 3,5 до четырех лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Еще одной подсудимой было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года условно. И, наконец, пятой фигурантке этого дела установлен штраф в доход государства в размере 120 тысяч рублей.

Приговор по данному судебному решению в законную силу еще не вступил, что означает возможность подачи апелляции со стороны защиты.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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