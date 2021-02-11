На Кубани появится новая мера поддержки IT-индустрии

На льготных условиях заем "IT технологии" будет выдавать Фонд микрофинансирования региона. О новом финансовом инструменте, который разработают до конца февраля, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Цифровые технологии сегодня оказывают влияние на все отрасли экономики, и эта тенденция будет усиливаться. Скорость технологического прогресса становится одним из важнейших критериев социально-экономического развития, поэтому наша основная задача - создавать благоприятные условия для развития "цифры": роста существующих и создания новых компаний, привлечения в край лучших IT-специалистов, - отметил глава региона.

Сегодня на Кубани работают около 1500 компаний в отрасли информационных технологий. В 2020 году объем услуг составил почти 95 миллиардов рублей, а объем налоговых поступлений превысил 5,2 миллиарда рублей.

- По итогам прошлого года Краснодарский край вошел в ТОП-20 регионов-лидеров по наибольшему объему разработки программного обеспечения, - добавил губернатор. - Тогда же мы сделали первый шаг - закрепили поддержку IT-компаний на законодательном уровне. Сейчас на базе действующих институтов поддержки бизнеса запускаем для них специализированный финансовый продукт.

Заем "IT технологии" предназначен для действующих предпринимателей, работающих с информационными технологиями - включая разработку и модификацию программ, монтаж и настройку программного обеспечения, создание сайтов и предоставление доступа в интернет, а также IT-аутсорсинг. Он может составить от 100 тысяч до 5 миллионов рублей на срок от трех месяцев до трех лет.

Это уже вторая мера поддержки предпринимательства, которая появилась в 2021 году. Первая касалась самозанятых граждан. Для развития своего дела с первого февраля они могут получить льготный заем под 3 процента годовых. Если самозанятый является студентом, то процентная ставка составит 2 процента годовых.