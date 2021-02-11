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11.02.2021 17:49
Рубрика: Власть

На Кубани режим повышенной готовности продлили до 28 февраля

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов Фото: Владимир Аносов
Фото: Владимир Аносов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности на территории Кубани до конца февраля.

Фото: iStock
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В соответствии с документом, жители и гости региона по-прежнему должны носить средства защиты органов дыхания в общественных местах (в том числе и при посещении рыночных площадей и магазинов, объектов бытового обслуживания, вокзалов, в транспорте, такси, на парковках). Сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Продолжает действовать запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей за исключением случаев, прописанных в постановлении. А число участников деловых мероприятий ограничивается количеством в 100 человек.

По информации минздрава региона, сегодня в крае подтвержден 35671 случай заражения коронавирусом (174 - за последние сутки). Всего во время пандемии от COVID-19 скончались 1660 пациентов, выписаны 28037 человек.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Пандемия коронавируса COVID-19

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