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11.02.2021 17:05
Рубрика: Происшествия

Под Волгоградом зафиксирована массовая гибель рыбы от отравления

Текст: Александр Гавриленко

Прокуратура Волгоградской области подтвердила факт массовой гибели рыбы после отравления реки Арчеда загрязняющими веществами. В пробах воды обнаружены нефтепродукты, марганец, медь и железо, содержание которых превышает предельно допустимые концентрации.

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ЧП произошло накануне во Фроловском районе Волгоградской области. Как установила лабораторная проверка, более 3800 рыб (преимущественно плотва) погибли от дефицита кислорода в воде. А он, в свою очередь, возник из-за массового и резкого поступления загрязняющих веществ органического происхождения. Они и "схватили" кислород из воды.

Установлено, что загрязняющие вещества были сброшены в воду через ливневую канализацию. Ущерб биоресурсам на сегодняшний день оценивается в четверть миллиона рублей.

Сейчас правоохранительные органы собирают материал для возможного возбуждения уголовных дел. При этом стало известно, что в ливневой канализации не было никаких средств измерения объемов сброса сточных вод и сооружений по очистке стоков. Так что теперь наверняка возникнут и к руководству города Фролово. Прокуратура уже инициировала привлечение должностных лиц к административной ответственности по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях. Проверка продолжается.

В регионах Происшествия ЧП Общество Экология Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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