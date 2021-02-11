Под Волгоградом зафиксирована массовая гибель рыбы от отравления

Прокуратура Волгоградской области подтвердила факт массовой гибели рыбы после отравления реки Арчеда загрязняющими веществами. В пробах воды обнаружены нефтепродукты, марганец, медь и железо, содержание которых превышает предельно допустимые концентрации.

ЧП произошло накануне во Фроловском районе Волгоградской области. Как установила лабораторная проверка, более 3800 рыб (преимущественно плотва) погибли от дефицита кислорода в воде. А он, в свою очередь, возник из-за массового и резкого поступления загрязняющих веществ органического происхождения. Они и "схватили" кислород из воды.

Установлено, что загрязняющие вещества были сброшены в воду через ливневую канализацию. Ущерб биоресурсам на сегодняшний день оценивается в четверть миллиона рублей.

Сейчас правоохранительные органы собирают материал для возможного возбуждения уголовных дел. При этом стало известно, что в ливневой канализации не было никаких средств измерения объемов сброса сточных вод и сооружений по очистке стоков. Так что теперь наверняка возникнут и к руководству города Фролово. Прокуратура уже инициировала привлечение должностных лиц к административной ответственности по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях. Проверка продолжается.