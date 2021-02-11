Прокуратура проверит законность застройки Пионерского парка Алупки

Прокуратура Республики Крым начала проверку исполнения требований земельного и градостроительного законодательства при планировании застройки территории Пионерского парка в поселке городского типа Алупка. Об этом сообщил пресс-центр надзорного ведомства.

Пионерский парк был "распилен" на отдельные земельные участки еще во времена Украины решение местного совета депутатов. Часть из десяти участков уже перешла в частную собственность, а часть - в стадии дооформления документов.

Самый большой из них имеет площадь почти 80 соток, и его владелец претендует на строительство многоквартирного жилого дома на основании ранее выданных документов. Жители поселка забили тревогу, когда собственник начал устанавливать забор вокруг него, вдоль аллеи напротив школы N 2 в Алупке. Горожане предположили, что следующий шаг - неминуемая вырубка кипарисов, ливанских кедров и черешчатых дубов, украшающих парк.

Планы застройщиков, считают местные жители, не только вредны с точки зрения экологии, но и кощунственны, ведь на территории Пионерского парка расположен памятник с охранной зоной - захоронение 11 советских воинов, погибших при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. В конце главной аллеи парка - памятная стела с пятиконечной звездой. На одной из ее граней высечены имена героев-освободителей.

- Во время проверки прокуратура даст оценку законности приобретения права собственности на земельные участки в границах парка и возможности проведения там строительных работ, - сообщили в пресс-центре прокуратуры РК. - Кроме того, будет проверено соблюдение требований законодательства об увековечении памяти погибших при защите Отечества. В результате при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, в том числе в судебном порядке.

В свою очередь, администрация Ялты, обратившись в прокуратуру, параллельно инициировала процедуру создания на земле Пионерского парка особо охраняемой природной территории местного значения.

- Особый статус даст режим особой охраны, - уверена мэр Ялты Янина Павленко. - Процедура не очень простая, и займет некоторое время. Поэтому пока департаменту муниципального контроля поставлена задача осуществлять контроль, чтобы не допустить незаконную вырубку деревьев. На счету каждое!

Обращение в правоохранительные органы Крыма по факту незаконной застройки Пионерского парка написал и депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

- Там уже начала работать строительная техника. По словам местных жителей, рабочие без сожаления вырубают зеленые насаждения, - констатирует Бальбек. - Местные жители, администрация Ялты и я как депутат - ждем оперативного вмешательства правоохранительных органов для остановки процесса варварской вырубки Пионерского парка. Дорог каждый день!