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11.02.2021 21:44
Рубрика: Экономика

Путин выделил средства на выплаты ветеранам Севастополя

Текст: Кира Латухина

Награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя" получат по 75 тысяч рублей в честь 75-летия Победы.

Фото: Юлия Крымова /РГ
В Севастополе ветерана войны лишили статуса и отправили в суды

Средства будут выделены из резервного фонда правительства в этом году. Такое распоряжение подписал президент.

Сумма в размере 83 175 тысяч рублей будет предоставлена министерству финансов, чтобы оно передало ее бюджету города Севастополя для единовременных выплат ветеранам.

Напомним, что ранее Владимир Путин подписал закон о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов войны. Всего их - чуть больше тысячи человек.

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