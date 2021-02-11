Ростех построит в Ялте медицинский комплекс ФМБА

Госкорпорация "Ростех" силами дочерней структуры "РТ-СоцСтрой" до 2023 года спроектирует, построит и оснастит современным медицинским оборудованием многопрофильный медицинский комплекс ФМБА в Ялте. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

В состав медицинского комплекса войдут стационар, поликлиника и диагностический центр. В новом комплексе будет 440 коек и 120 мест дневного стационара. Медицинская помощь будет оказываться как взрослым, так и детям.

- При оснащении медицинского комплекса оборудование будет преимущественно отечественного производства, в частности, произведенное на предприятиях, входящих в структуру "Ростеха", что уменьшит затраты на его обслуживание и эксплуатацию, - отметила управляющий директор по контролю за строительством ГК "Ростех" Елена Сиэрра.

Проект клиники, на который в бюджете заложено 300 миллионов рублей, будет готов к концу 2021 года.

- Под строительство медицинского комплекса и домов для медработников определены земельные участки выше бывшего противотуберкулезного санатория имени Чехова в районе улиц Мицко и Халтурина, - сообщила заместитель руководителя ФМБА России Наталья Михайлова. - Проектные работы должны быть сделаны в 2021-м году, в 2022-м - начато строительство, и к концу 2023-го объект должен быть сдан в эксплуатацию. Этот план отражен в поручении президента РФ.

Возведение клиники будет идти параллельно со строительством всей необходимой инфраструктуры - котельных, сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газификации.

- В этом же районе, на улице Мицко, запланировано строительство двух многоквартирных домов для расселения граждан из аварийного жилья, - рассказала мэр Ялты Янина Павленко. - Поэтому улицу Мицко со стороны Южнобережного шоссе расширим, что будет удобно и для нас, и для медиков. Мы счастливы, что в нашем городе появится один из лучших в России медицинских центров и готовы помогать ФМБА.