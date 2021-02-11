Ростех построит в Ялте медицинский комплекс ФМБА

Новости

Джеймс Кэмерон перезапустит "Правдивую ложь" в формате сериала 13:43
В Петербурге учителя ОБЖ заподозрили в домогательствах к школьницам 13:39
Морозы не покинут Москву на будущей неделе 13:37
В семи регионах запущена программа профилактики падений пожилых людей 13:34
На Алтае экс-министра осудили за покупку внедорожника 13:32
МЭА: Страны ОПЕК+ начнут наращивать добычу во второй половине 2021 года 13:28
Звезда "Игры престолов" назвала Мэрилина Мэнсона "серийным хищником" 13:25
В Петербурге 700 детей эвакуировали из загоревшейся школы 13:22
МЧС и Росгвардии официально разрешат разминировать объекты 13:19
Суд запретил переименовывать Московский проспект в Киеве в честь Бандеры 13:12
Европейские эксперты завершили работу на площадке БелАЭС 13:10
На Ставрополье СК проверил "подмену" тел детей куклами 13:07
Новую версию "Волшебника страны Оз" сделают "толерантной" 13:03
Экс-главу минздрава Испании заподозрили в тайной вакцинации от COVID-19 12:55
Facebook разработает аналог Clubhouse 12:54
В Крыму свернули ковидные госпитали Минобороны 12:52
Сын Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию 12:45
Звезда "Универа" Анна Хилькевич опровергла сообщения о своей смерти 12:40
"Сверхзвук" представил результаты работы своих лабораторий 12:35
Рябков: Восстановление ДРСМД в прежнем виде невозможно 12:30
Около половины сделок в новостройках Москвы заключается с ипотекой 12:28
Минздрав Беларуси представил диагностический набор для выявления COVID-19 12:28
Австрии грозит карантин из-за южноафриканского штамма вируса 12:22
Видео: Новосибирский Левша создал миниатюрную копию картины Вермеера 12:21
Как ИИ сделает эндоскопические исследования более доступными 12:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
11.02.2021 13:30
Рубрика: Общество

Ростех построит в Ялте медицинский комплекс ФМБА

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Госкорпорация "Ростех" силами дочерней структуры "РТ-СоцСтрой" до 2023 года спроектирует, построит и оснастит современным медицинским оборудованием многопрофильный медицинский комплекс ФМБА в Ялте. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым
В новом крымском медцентре провели первую нейрохирургическую операцию

В состав медицинского комплекса войдут стационар, поликлиника и диагностический центр. В новом комплексе будет 440 коек и 120 мест дневного стационара. Медицинская помощь будет оказываться как взрослым, так и детям.

- При оснащении медицинского комплекса оборудование будет преимущественно отечественного производства, в частности, произведенное на предприятиях, входящих в структуру "Ростеха", что уменьшит затраты на его обслуживание и эксплуатацию, - отметила управляющий директор по контролю за строительством ГК "Ростех" Елена Сиэрра.

Проект клиники, на который в бюджете заложено 300 миллионов рублей, будет готов к концу 2021 года.

- Под строительство медицинского комплекса и домов для медработников определены земельные участки выше бывшего противотуберкулезного санатория имени Чехова в районе улиц Мицко и Халтурина, - сообщила заместитель руководителя ФМБА России Наталья Михайлова. - Проектные работы должны быть сделаны в 2021-м году, в 2022-м - начато строительство, и к концу 2023-го объект должен быть сдан в эксплуатацию. Этот план отражен в поручении президента РФ.

Больницу скорой помощи в Севастополе построят к октябрю 2022 года

Возведение клиники будет идти параллельно со строительством всей необходимой инфраструктуры - котельных, сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газификации.

- В этом же районе, на улице Мицко, запланировано строительство двух многоквартирных домов для расселения граждан из аварийного жилья, - рассказала мэр Ялты Янина Павленко. - Поэтому улицу Мицко со стороны Южнобережного шоссе расширим, что будет удобно и для нас, и для медиков. Мы счастливы, что в нашем городе появится один из лучших в России медицинских центров и готовы помогать ФМБА.

В регионах Общество Здоровье Компании Госкорпорации Ростех Филиалы РГ Крым Правительство Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Рябков: Восстановление ДРСМД в прежнем виде невозможно
Ипотечные заемщики столкнулись с новой схемой обмана
The Washington Post: Российскую вакцину "Спутник V" ждет мировой успех
Байден и Си Цзиньпин впервые поговорили по телефону
WSJ: Эксперты ВОЗ допустили появление COVID-19 ранее декабря 2019 года
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии