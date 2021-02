"Ушаковка" приняла участие в конференции Ассоциации морских институтов Черного моря

В этом году конференция Ассоциации морских институтов Черного моря (Black Sea Association of Maritime Institutions) проходила в онлайн-формате. На повестке дня было несколько вопросов: новые дистанционные научные проекты, работа вузов в условиях ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции, и возможность принять в состав BSAMI новых участников.

Морские институты Болгарии, Грузии, Румынии, Турции, России и Украины более 10 лет назад в 2010 году учредили Ассоциацию морских институтов Черного моря (BSAMI), куда в настоящее время входят девять образовательных организаций из всех шести стран черноморского побережья.

Государственный морской университет имени адмирала Федора Федоровича Ушакова является базовым университетом BSAMI, одним из главных инициаторов создания, ключевым участником. За эти годы сотрудничество вузов укрепилось, и оно касается самых разных сфер, совместно обсуждаются наиболее актуальные проблемы в области мореплавания, идет постоянный обмен опытом в плане морского образования.

В ходе нынешней встречи много говорили о том, как вузы справляются, работая в условиях всемирной пандемии. Для "Ушаковки" тема дистанционных образовательных технологий и электронного обучения совсем не новая, в течение последних четырех лет здесь сформирована собственная база видеолекций и учебно-методического материала. Опытом форсированного перехода на дистанционку, эффективной организации этого процесса с участниками конференции поделился ректор университета доктор технических наук, профессор Сергей Кондратьев. Кроме того, обменялись мнениями по такой актуальной проблеме, как вакцинация. Сергей Иванович рассказал о том, как она организована в университете, сколько сотрудников ее уже прошли, когда начнут делать прививки курсантам. Кстати, на вопрос о том, будет ли он сам вакцинироваться, ректор "Ушаковки" сказал, что сделал это в первых рядах, как только появилась возможность.

Много внимания участники конференции уделили и реализации совместных проектов, опять же в условиях дистанционного формата. Так, Государственный морской университет имени адмирала Федора Федоровича Ушакова с 2014 года ведет проект - BSAMI Educational Space. В его рамках у преподавателей есть возможность пройти стажировку в вузах-партнерах для обмена опытом в области морского образования. В "Ушаковке" с лекциями уже побывал профессор морского факультета Стамбульского технологического университета Алладин Елдерай. В прошлом году представители университета посетили заседание BSAMI, которое проходило в Турции, г. Тузла, в университете Piri Rais.

Президент BSAMI, ректор турецкого университета Piri Rais, профессор Орал Эрдоган поддержал целый ряд инициатив, с которыми в этот раз выступила "Ушаковка". Наиболее актуальная - организовать на базе вуза "Морскую школу английского языка", где могли бы обучаться так называемому "морскому английскому" студенты всех университетов BSAMI.

Конференция продолжалась несколько часов, в итоге участники не только наметили самые ключевые проекты, но и обсудили, каким образом будут их реализовывать. А также выразили надежду, что следующая встреча пройдет уже в привычном, офлайн-формате. Планируется, что принимающей стороной вновь будет Турция и состоится конференция на берегах Босфора, в Стамбуле.

Досье

Государственный морской университет имени адмирала Ушакова имеет более 35 различного рода соглашений с зарубежными университетами стран Европы, Азии и Латинской Америки, это: World Maritime University, Wessex Institute of Technology, Danish Maritime University, Gdynia Maritime University, University of Parma, Anglia Ruskin University и др.

Преподаватели университета являются экспертами международных проектов IAMU и других ассоциаций, а также членами редакций зарубежных научных журналов, среди которых Journal of Shipping and Ocean Engineering (США), Journal of Marine Technology and Environment (Румыния).

Ушаковцы за последние несколько лет приняли участие в двух студенческих форумах, организованных IMO сначала в Токио, а затем в Лондоне (IAMU Student Forum, 2017), куда приехали более 60 студентов морских вузов со всего мира. В 2020 году наши курсанты приняли участие в CMU International students forum дистанционно.

В университете обучаются студенты из Казахстана, Таджикистана, Украины, Узбекистана, Армении, Азербайджана, Беларуси, Киргизии, Молдовы, Туркменистана, Грузии, Египта, Иордании, Перу, Бразилии и Сирийской Арабской Республики.