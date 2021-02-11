В колбасе из Ростовской области нашли вирус африканской чумы свиней

Специалисты "Татарской межрегиональной ветеринарной лаборатории" обнаружили в колбасных изделиях из Ростовской области генетический материал (ДНК) возбудителя африканской чумы свиней. Производителем получкопченой колбасы "Деревенская с чесноком" является ООО "Станица" Аксайского района, сообщили в местном управлении Россельхознадзора.

Ведомство уже организовало на производстве внеплановую проверку. Главная цель - остановить дальнейшее распространение вируса. Уже установлены производители сырья, с ними работают специалисты. Информация о ЧП разослана в другие территориальные управления Россельхознадзора, в чьи регионы также поставлялась эта продукция.

Добавим, что африканская чума свиней не представляет угрозы для человека, но она смертельно опасна для свиней и очень легко распространяется, в том числе через экскременты и корма. В случае обнаружения АЧС в хозяйстве по закону необходимо уничтожить все свинопоголовье в радиусе 20 километров и наложить карантин.

По данным Россельхознадзора, всего на европейской части России сейчас зарегистрировано восемь очагов АЧС, три из них - в соседней Волгоградской области (два среди домашних свиней и один в популяции диких кабанов).