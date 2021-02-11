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11.02.2021 13:34
Рубрика: Общество

В семи регионах запущена программа профилактики падений пожилых людей

Текст: Елена Манукиян
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

В семи российских регионах в этом году стартовала программа профилактики падений и переломов у пожилых людей. Об этом 11 февраля на пресс-конференции рассказала главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Она пояснила, что программа запущена в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Сначала ее опробуют в Волгоградской, Воронежской, Калужской, Самарской, Белгородской областях, Пермском крае и республике Башкорстостан.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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"Для людей старше 75 лет важно профилактировать падения, которые часто приводят к потере автономности человека, осложнениям, а иногда заканчивается очень печально", - пояснила Ткачева. По ее словам, каждые 15 секунд в мире падает пожилой человек, каждый 20 секунд он получает тяжелую травму, иногда со смертельным исходом. Инициаторами программы стали врачи разных специальностей, которые работают с пациентами пожилого возраста, в том числе - ортопеды, травматологи, хирурги.

Гериатр подчеркнула, что целый комплекс мер будет направлен на профилактику падений, переломов, диагностику остеопороза, его лечение, раннее хирургическое вмешательство у пациентов с переломами проксимального отдела бедра, а также дальнейшую реабилитацию пожилых пациентов и профилактику у них повторных переломов. А с 2024 по 2030 год программа будет реализована во всех медицинских организациях в страны, что поможет сохранить до 30 тысяч жизней в год.

В регионах Общество Здоровье Правительство Минздрав Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Средняя Волга ЮФО Волгоградская область ЦФО Воронежская область ЦФО Калужская область ЦФО Белгородская область ПФО Пермский край Национальные проекты 2019-2024

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