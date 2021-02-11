В семи регионах запущена программа профилактики падений пожилых людей

В семи российских регионах в этом году стартовала программа профилактики падений и переломов у пожилых людей. Об этом 11 февраля на пресс-конференции рассказала главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Она пояснила, что программа запущена в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Сначала ее опробуют в Волгоградской, Воронежской, Калужской, Самарской, Белгородской областях, Пермском крае и республике Башкорстостан.

"Для людей старше 75 лет важно профилактировать падения, которые часто приводят к потере автономности человека, осложнениям, а иногда заканчивается очень печально", - пояснила Ткачева. По ее словам, каждые 15 секунд в мире падает пожилой человек, каждый 20 секунд он получает тяжелую травму, иногда со смертельным исходом. Инициаторами программы стали врачи разных специальностей, которые работают с пациентами пожилого возраста, в том числе - ортопеды, травматологи, хирурги.

Гериатр подчеркнула, что целый комплекс мер будет направлен на профилактику падений, переломов, диагностику остеопороза, его лечение, раннее хирургическое вмешательство у пациентов с переломами проксимального отдела бедра, а также дальнейшую реабилитацию пожилых пациентов и профилактику у них повторных переломов. А с 2024 по 2030 год программа будет реализована во всех медицинских организациях в страны, что поможет сохранить до 30 тысяч жизней в год.