Ипотекой за последнее десятилетие воспользовалась каждая пятая семья

Каждая пятая семья в России за последние 12 лет улучшила свои жилищные условия с помощью ипотеки, подсчитали в Аналитическом центре ЦИАН.

После кризиса 2008 года в стране было выдано около 10,57 млн ипотечных кредитов, или один кредит на 5,2 семьи. При этом по регионам они распределяются неравномерно. Почти четверть всех ипотек была выдана в Приволжском федеральном округе. Чуть меньше выдано в Центральном ФО. Минимальные показатели - в Северо-Кавказском ФО. Впрочем, это может быть связано с популярностью там индивидуального жилищного строительства, отмечают эксперты.

Наибольшее число кредитов в пересчете на количество проживающих в регионе семей банки выдали в Тюменской области (один кредит на 2,6 семьи), Татарстане (на 3,3 семьи), а также в Удмуртии, Чувашии и Якутии (на 3,5 семьи в среднем). В Москве одна ипотека приходится на 7,5 семей, в Подмосковье - на 5,1 семьи, в Санкт-Петербурге - на 4,3 семьи.

В хвосте списка - Ингушетия, где один кредит приходится на 36 семей. Чуть лучше ситуация в Чечне (одна ипотека на 32 семьи) и Дагестане (один кредит на 24 семьи).

А, к примеру, на Чукотке, где объем ипотечных кредитов - один из самых низких по стране, соотношение числа семей к числу ипотек соответствует среднероссийскому - 5,3.

Большое число ипотечных кредитов в том или ином регионе связано как с платежеспособностью населения, так и с активностью местных застройщиков, отмечают эксперты Аналитического центра. Список лидирующих по числу ипотек регионов на 80% совпадает со топ-10 субъектов РФ с наибольшим объемом ввода жилья. В "аутсайдерах" по количеству выданных ипотек - регионы, в которых объем ввода жилья девелоперами оказался минимален. Это, в частности, Чукотка, Республика Алтай и Еврейская АО.