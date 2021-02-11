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11.02.2021 20:27
Рубрика: Общество

Поднесли к столу

Югорский школьник начал в соцсетях проект по обмену едой
Текст: Анна Шиллер ("Российская газета", ХМАО-Югра)
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8381)
В Югре впервые запустили фудшеринг - обмен едой, которой одни люди готовы поделиться с другими. Нефтеюганский школьник Владимир Овсепян предложил жителям города размещать в созданной им группе в соцсетях фотографии продуктов питания и договариваться о встречах, где они могли бы передать друг другу съестное. Забрать продукты может любой желающий, а особо нуждающимся - многодетным семьям, пенсионерам - их доставляют волонтеры проекта.

- Еще до пандемии я задумался, как можно уменьшить перепотребление ресурсов, загрязняющих среду, и узнал про фудшеринг. Люди делятся излишками еды, например, в моей группе часто отдают макароны, крупы, иногда мясо и рыбу. В итоге все остаются сытыми, а продукты не идут на утилизацию, - рассказывает ученик восьмого класса школы N 9.

Фото: iStock
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В группе фудшеринга Нефтеюганска - уже около 500 человек. Ежедневно в ней публикуют "лоты" с едой, указывая срок годности. По словам Владимира Овсепяна, полноценно платформа заработала только сейчас, хотя он разрабатывает ее с прошлого года вместе с командой других ребят. Это его одноклассники Никита и Тимофей, студент колледжа Сергей и Антонина, которые также монтируют ролики для YouTube-канала проекта.

Школьники объединяются с местными кафе и магазинами, чтобы обеспечить продуктами нуждающихся. Зимой они провели совместную благотворительную акцию для дома престарелых: по инициативе ребят повара заведения общепита приготовили плов на 71 человека, а торговая сеть бесплатно предоставила продукты. Сейчас ребята ищут волонтеров, чтобы те помогали им с доставкой . Пока разносят до уроков, которые идут у школьников во вторую смену. Для автономного округа это уникальный проект. Инициативу подростков оценили на конкурсе грантов губернатора Югры, вручив матпомощь на развитие проекта. На средства гранта - 18 тысяч рублей - основатели закупят сумки-холодильники, боксы для доставки и прочее оборудование для фудшеринга.

Справка

Изначально идея фудшеринга возникла в Германии в 2012 году как способ предотвратить чрезмерное количество пищевых отходов. Для дальнейшего обмена продуктами питания жители европейских стран регистрировались на немецкой онлайн-платформе. За время ее существования, по подсчетам экспертов, удалось спасти около 30 тысяч тонн продовольствия. Сервисы, на которых люди решают бесплатно отдать друг другу пищу, создаются по всему миру, в России - в основном на площадках в соцсетях. Обмениваться едой с истекшим сроком годности правила этих площадок запрещают.

Фудшеринг несет гуманитарную миссию, так как в отличие от других проектов, реализуемых по принципу шеринга, или экономики совместного потребления, он не требует финансовых вложений со стороны участников обмена. Они просто делятся излишками продуктов питания либо готовыми блюдами.

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