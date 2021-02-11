На Урале из-за порыва трубы отопления в роддоме рухнул потолок

В городе Южноуральске из-за коммунальной аварии рухнул потолок в родильном доме.

В соцсети попало видео, на котором медперсонал учреждения самоотверженно борется с потоками воды. ЧП произошло на прошлой неделе, и сейчас все последствия уже устранены, сообщили в четверг в региональном минздраве.

"Отойди, сейчас упадет!", - слышно на записи, когда потолок под напором воды надувается пузырем. В следующую секунду куски конструкции начинают падать. К счастью, никто в результате инцидента не пострадал.

- В одном из блоков роддома прорвало трубу отопления, которая проходит через чердак, - пояснили в минздраве региона. - Здание сразу же обесточили и перекрыли воду. Ни пациенты, ни сотрудники роддома не пострадали. Рожениц оперативно перевезли в медицинские учреждения Троицка и Челябинска. Всем пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В доказательство устранения последствий в минздраве продемонстрировали фотографии отремонтированных помещений. Уже в ближайшее время здесь снова начнут принимать пациенток, отметили в ведомстве.