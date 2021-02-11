Вообще-то этот проект, нацеленный на профориентацию, пятый год организует экскурсии для школьников на предприятия Среднего Урала, а с 2017-го - интерактивные уроки. К началу пандемии на его сайте уже размещались данные о сотнях компаний из самых разных отраслей. Этот готовый материал с видеороликами, фото и тестами учителям было удобно использовать на очных занятиях, но как подать его онлайн, они не знали. Благодаря запущенному в апреле бесплатному образовательному каналу педагоги освоили новый формат.
По мнению автора проекта, члена Общественной палаты Свердловской области Вероники Пиджаковой, важно было прежде всего создать интерактивную карту для педагогов по внеурочной и воспитательной работе, чтобы в любую минуту они могли заглянуть в "методичку", а затем внедрять в школьные курсы подготовленные ЕПК видеоуроки о предприятиях. К слову, туда еще включили тематические блоки с виртуальными экскурсиями по госведомствам.
Между тем для продвижения промышленного туризма (в целом по УрФО к проекту присоединилось уже 300 тысяч детей) Вероника Пиджакова предлагает учащимся самим создать виртуальную карту производств. Посетив очно свердловские промпредприятия, школьники 6-11 классов отметят их на карте, указав востребованные специальности в разных отраслях и профессии будущего, расскажут историю заводов, предложат новые идеи для турмаршрутов.