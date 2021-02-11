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11.02.2021 08:10
Рубрика: Общество

Карты расскажут

Онлайн-профориентация начинается с обучения педагогов
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 29(8380)
Авторы проекта "Единая промышленная карта" (ЕПК) включили в перечень услуг подготовку учителей к онлайн-занятиям - этот курс минувшей весной освоили 59 тысяч человек из разных уголков страны. Организаторы рассудили, что введенные ранее интерактивные форматы познавательных уроков для школьников без обучения самих педагогов не будут иметь спроса и развития. Результат не заставил ждать: в итоге в 2020 году около двух миллионов детей воспользовались предложенными учебными ресурсами.

Вообще-то этот проект, нацеленный на профориентацию, пятый год организует экскурсии для школьников на предприятия Среднего Урала, а с 2017-го - интерактивные уроки. К началу пандемии на его сайте уже размещались данные о сотнях компаний из самых разных отраслей. Этот готовый материал с видеороликами, фото и тестами учителям было удобно использовать на очных занятиях, но как подать его онлайн, они не знали. Благодаря запущенному в апреле бесплатному образовательному каналу педагоги освоили новый формат.

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По мнению автора проекта, члена Общественной палаты Свердловской области Вероники Пиджаковой, важно было прежде всего создать интерактивную карту для педагогов по внеурочной и воспитательной работе, чтобы в любую минуту они могли заглянуть в "методичку", а затем внедрять в школьные курсы подготовленные ЕПК видеоуроки о предприятиях. К слову, туда еще включили тематические блоки с виртуальными экскурсиями по госведомствам.

Между тем для продвижения промышленного туризма (в целом по УрФО к проекту присоединилось уже 300 тысяч детей) Вероника Пиджакова предлагает учащимся самим создать виртуальную карту производств. Посетив очно свердловские промпредприятия, школьники 6-11 классов отметят их на карте, указав востребованные специальности в разных отраслях и профессии будущего, расскажут историю заводов, предложат новые идеи для турмаршрутов.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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