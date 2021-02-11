Пандемия не остановила природоохранные проекты уральских трубников

Один из стратегических приоритетов Трубной Металлургической Компании (ТМК) - достижение целей устойчивого развития. Напомним, что под этим понимается концепция развития общества, в которой удовлетворение текущих потребностей не наносит ущерб следующим поколениям.

- Жизненный цикл нашей продукции включает 11 стадий, на большинстве уже реализованы принципы экобезопасности. К примеру, при отгрузке мы используем заглушки на трубы и деревянные паллеты. В рамках расширенной ответственности производителя уплачиваем экологический сбор за используемую упаковку, - поясняет главный эколог ТМК Елена Михайлова. - Когда внедряем новое или модернизируем имеющееся оборудование, еще на стадии подготовки технической документации оцениваем воздействие на окружающую среду. Решения подбираем с учетом инноваций и наилучших доступных технологий (НДТ), способствующих снижению техногенной нагрузки.

Основные потребители - нефтяники и газовики - предъявляют очень высокие требования к продукции трубников, ведь месторождения расположены на Крайнем Севере и на морском шельфе, в зонах со слабой способностью к регенерации. По сути, для каждой скважины нужен индивидуальный комплексный продукт, который минимизирует экологические риски. Высокотехнологичные решения ТМК позволяют это сделать.

В частности, разработанные компанией высокогерметичные резьбовые соединения считаются одним из самых надежных средств профилактики техногенных катастроф. Их прочность такая же, как у трубы, что существенно повышает надежность колонны. Также у компании имеется технология бессмазочного покрытия резьбовых соединений GreenWell. Особенно актуальна она для шельфовой добычи, где действует правило нулевого сброса, то есть запрещен сброс отработанной жидкой смазки. А система "умная труба", которую ТМК сейчас внедряет вместе с Газпромом, своевременно предупреждает об износе и вероятных порывах: под наружным защитным покрытием находятся чувствительные сенсоры, контролирующие давление, температуру, напряжение и деформации металла на всем жизненном цикле трубы, данные передаются онлайн.

"Зеленые инвестиции" - мировой тренд последних лет, который не мог не найти отражение в деятельности лидера российского рынка трубной продукции. За тринадцать лет (с 2006-го по 2019-й) ТМК провела масштабную модернизацию своих заводов в Свердловской, Волгоградской и Ростовской областях, вложив 160 миллиардов рублей. В том числе 17 миллиардов - непосредственно в охрану окружающей среды: реализовано более 230 экопроектов.

В 2020 году на Северском трубном заводе (СТЗ) заменили пылегазоулавливающие фильтры и ввели в эксплуатацию стенд для сушки сталеразливочных ковшей: вредные вещества сжигаются внутри, не выделяясь во внешнюю среду. В новый комплекс термической обработки труб, открытый в партнерстве с РОСНАНО, промышленники вложили 5,5 миллиарда рублей. В том числе 1,1 миллиарда - в строительство блока очистных сооружений с оборотным циклом водоснабжения, который позволяет повторно использовать 20 миллионов кубов ежегодно.

За 13 лет ТМК провела масштабную модернизацию заводов в Сверд-ловской, Волго-градской и Рос-товской областях, вложив 160 миллиардов рублей

Теперь перед СТЗ стоит задача спроектировать и внедрить систему непрерывного мониторинга выбросов, оснастить стационарные источники датчиками, которые замеряют концентрацию веществ в отходящих газах, их объем, давление и температуру и автоматически передают эту информацию в государственный фонд данных. Согласно природоохранному законодательству, завершить эту работу нужно до 1 января 2029 года, но в Полевском намерены справиться быстрее - необходимые ресурсы и компетенции для этого имеются.

Предприятия ТМК реализуют целый комплекс мероприятий, как технических, так и организационных, предусматривающих рациональное использование природных ресурсов; благоустройство территорий, восстановление земель, очистку береговых линий. Так, на Волжском трубном заводе строится новый супертехнологичный полигон для захоронения отходов 4-5 классов опасности. На Таганрогском металлургическом заводе в июне 2020 года выпустили в реку Дон более 25 тысяч мальков осетра, а также высадили более 450 деревьев.

В экологическую деятельность еще одной площадки - Синарского трубного завода (СинТЗ), расположенного в Каменске-Уральском, - за пять лет ТМК вложила миллиарды. В частности, в прошлом году там провели очистку водозаборных сооружений на реке Исеть и продолжили работу по снижению расхода свежей воды на технологические цели. Планка поставлена высокая - довести долю оборотного водоснабжения до 97 процентов. До 2025 года СинТЗ собирается получить комплексное экологическое разрешение. Предыдущая природоохранная программа позволила снизить объем потребления свежей технической воды на 12 процентов, сброс стоков - на 32, выбросы загрязняющих веществ - на 35, отмечает начальник службы экологии завода Яна Зырянова.

На всех предприятиях ТМК внедрен риск-ориентированный подход к управлению экологической ситуацией. По сути, это идентификация существующих и потенциальных проблем, их ранжирование по значимости и перечень корректирующих и предупреждающих мероприятий. К примеру, карта экорисков 2020 года состояла из 10 объектов. По четырем из них порог снизился до умеренного, а по пяти - до незначительного. Следующий шаг - инвентаризация используемых технологий и оборудования на предмет соответствия отраслевым справочникам НДТ. На основании разработанной корпоративной методики оценки будут проанализированы все производственные процессы и мощности.

- Безусловно, пандемия и экономический кризис отразились на планировании инвестиционной деятельности, но вопросы экологии в компании остаются в приоритете. В 2021-м на эти цели предусмотрено более 200 миллионов рублей, - подчеркивает Елена Михайлова. - Мы осознаем ответственность за состояние природы. Сегодня наши заводы - это современные комплексы с низким воздействием на окружающую среду. Тем не менее мы намерены и дальше улучшать экологические показатели.