Первую автоматическую водоразборную колонку отечественного производства в пригороде Тюмени поставили в конце января. Казалось бы, радостное событие, но многие деревенские жители восприняли его иначе, о чем сразу возмущенно заявили в соцсетях.

Прежним простеньким устройством рядом с остановкой общественного транспорта в деревне Падерина пользовались все кому не лень: с бочками и флягами приезжали жители соседних населенных пунктов, чтобы наполнить тару, достаточно было повисеть на рычаге. Но в "Росводоканале Тюмень" не устают повторять, что колонка - это не природный ключ, вода здесь не дармовая: ее поднимают из глубин, очищают и транспортируют ответственные организации, оплачивают жильцы ближайших домов, а наливают почему-то все, кто хочет.

Теперь будет по справедливости и прозрачно. Услуга доступна лишь обладателям персональных карт с чипом: приложил к считывателю - побежала вода. Договоры на обслуживание заключены с жителями деревянных бараков в радиусе 100 метров от колонки, пока клиентов 15. Гендиректор компании Андрей Максимов рассказывает, что установка умной колонки - вынужденная мера, ведь в бараках нет централизованного водоснабжения и не будет: конструкция зданий не позволяет, да и вообще жильцов обещают расселить до 2025 года. Когда это произойдет, колонку перенесут на другой участок.

В прошлом году потери на колонках - разница между объемом поданной и оплаченной воды - составили почти 11 процентов

- Прокладывать водопровод в жилье, которое вот-вот сровняют с землей, конечно, нецелесообразно. Стоит задача минимизировать число колонок, где это возможно, а где нет - предоставить абонентам качественную услугу, - объясняет Максимов.

Директор по производству Дмитрий Бычков добавляет, что колонки при всей их важности - головная боль для компании-эксплуатанта. В морозы агрегаты приходится размораживать, воду из них воруют, корпуса ломают… По результатам прошлого года потери - разница между объемом поданной и оплаченной воды - составили почти 11 процентов. Ну и вообще-то на дворе 2021-й год, а некоторые жители областного центра до сих пор ходят с ведрами.

Массовую ликвидацию "уличных кранов" в областной столице и пригородном районе начали пять лет назад. В Тюмени тогда работало 467 водоразборных колонок, сейчас их осталось 192 - на 2,5 тысячи человек, среди которых жители домов из старого фонда и частного сектора на окраине, а еще так называемые "ждуны" - владельцы избушек в центральной части города, которые держат цены на привлекательную для бизнеса землю. Переходить на централизованное водоснабжение последние не собираются, хотя за врезку и подключение при наличии договора с них не возьмут ни копейки. А со стороны водоканала лишить даже одного абонента единственного источника незаконно. В Тюменском районе 89 колонок для 439 потребителей.

Масштабную программу развития водоснабжения региональное правительство реализует в рамках концессионного соглашения. Это наиболее удачное решение для всех участников: исполнителю важно единожды сделать надежно, а не раскапывать одну и ту же яму из года в год, сэкономленные же средства направить на другой проект, а заказчику важен хороший результат.

Что касается пока единственной в окрестностях Тюмени умной колонки, то наблюдать за ее работой будут до конца февраля. Желание получить такую же изъявили дачники из поселка Утешевского. Видимо, в новом десятилетии собственный ключ к воде за периметром областного центра станет трендом.

Компетентно

Артем Чертов, замглавы Тюменского района:

- Концессионное соглашение с правительством Тюменской области и водоканалом районная администрация заключила до 2068 года. В первую пятилетку планируется присоединить к центральным сетям 24 населенных пункта в 12 муниципальных образованиях, в 60 населенных пунктах создать условия для такого подключения, а также приема сточных вод от неканализованного жилищного фонда путем оборудования сливных станций. Общий объем инвестиций составит 4,3 миллиарда рублей. В самых дальних деревнях и селах, которые не вошли в проект и где нецелесообразно или технически невозможно построить такие объекты, на средства областного бюджета модернизируем действующие водозаборные сооружения и обустроим станции водоподготовки для очистки подземной воды.

Кстати

По нормативу (600 литров) за потребление воды из колонки за каждого члена семьи нужно платить менее 20 рублей в месяц. Абоненты умной колонки платят по факту. Сумма за полив огорода (32 рубля за сотку земли) при такой системе оплаты может значительно снизиться. Встроенный счетчик посчитает только использованные литры и сам передаст данные в общую систему. К тому же такая колонка имеет тепловую защиту от перемерзаний.