Школьник запустил проект по обмену едой для жителей Нефтеюганска

В Югре впервые запустили фудшеринг - обмен едой, которую владельцы готовы отдать даром. Нефтеюганский школьник Владимир Овсепян предложил жителям размещать в созданной им группе в соцсетях фотографии продуктов питания и договариваться о встрече. Забрать их может любой желающий, а особо нуждающимся - многодетным семьям, пенсионерам - их доставляют волонтеры проекта.

- Еще до пандемии я задумался, как можно уменьшить перепотребление ресурсов, загрязняющее среду, и узнал про фудшеринг. Люди делятся излишками еды, например, в моей группе часто отдают макароны, крупы, иногда мясо и рыбу. В итоге все остаются сытыми, а продукты не идут на утилизацию, - рассказал "РГ" восьмиклассник.

В группе фудшеринга Нефтеюганска уже около 500 человек. Ежедневно в ней публикуют "лоты" с едой, указывая срок годности. По словам Владимира, полноценно платформа заработала только сейчас, хотя он разрабатывает ее с прошлого года вместе с командой ребят. Это его одноклассники Никита и Тимофей, студенты колледжа Сергей и Антонина, которые также монтируют ролики для youtube-канала проекта.

Кроме того, школьники объединяются с местными кафе и магазинами, чтобы обеспечить продуктами самых нуждающихся. Зимой они провели совместную благотворительную акцию для дома престарелых: по инициативе ребят повара заведения общепита приготовили плов на 71 человека, а торговая сеть бесплатно предоставила продукты.

Также ребята ищут новых волонтеров, чтобы доставлять еду. Пока они разносят ее до уроков, так как учатся во вторую смену.

К слову, для автономного округа это уникальный проект. Недавно инициативу подростков оценили на конкурсе грантов губернатора Югры, вручив матпомощь на развитие проекта. На средства гранта - 18 тысяч рублей - ребята закупят сумки-холодильники, боксы для доставки и прочее оборудование.