Одна за другой ведущие страховые компании (СК) страны, представительства которых имеются во всех регионах УрФО, запускают новые продукты, связанные с защитой от рисков при вакцинации от коронавируса. Испытывающим опасения перед прививкой уральцам страховщики готовы предложить не менее десяти вариантов "финансовой подушки" на случай, если после укола что-то пойдет не так. Названия продуктов оптимистичны: "Иммунитет без риска", "Здоровая прививка", "В порядке". Как и суммы выплат - от 50 тысяч рублей и почти до миллиона. И все же эксперты рекомендуют клиентам внимательно ознакомиться с условиями полиса, прежде чем ставить подпись под документом.

Прививка - это уже сама по себе страховка от заболевания. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Страх рождает полис

Пандемия быстро оживила рынок страховых услуг. Впервые за полтора десятилетия (точнее, с 2003 года, когда ввели ОСАГО) у СК появился повод для массового охвата россиян своими услугами. Первые "ковидные" полисы появились на рынке уже в марте - и дальше по нарастающей. По информации Банка России, на начало декабря прошлого года продукты страхования от риска заражения COVID-19 предлагали 17 компаний. В портфеле у них имелось уже свыше 300 тысяч договоров на почти полмиллиона застрахованных. На продаже новых продуктов СК заработали к тому времени 1,6 миллиарда рублей, а выплатили клиентам немногим более 109 миллионов.

- По нашим данным, было подано 2690 заявлений на выплату страховой премии, - сообщил замруководителя службы по защите прав потребителей Банка России Иван Козлов. - У многих коронавирусная инфекция не диагностирована или не хватало документов для подтверждения страхового случая, и людям отказывали в выплате.

Впрочем, по мнению отдельных представителей страхового рынка, появление "коронавирусных" продуктов было явлением хайповым, связанным с желанием заработать на нетипичной ситуации, вызвавшей в обществе страх и беспокойство. "У большинства крупных компаний есть пакеты ДМС, предполагающие страхование рисков всех болезней, и COVID-19 не исключение. Здесь скорее проявилось желание сыграть на ситуации", - признался корреспонденту "РГ" представитель одной из СК.

Специфичный продукт спровоцировал и специфичные ситуации. Застрахованному приходится доказывать, что он переболел именно COVID-19, а не банальным ОРЗ или пневмонией. Или месяцами ждать положенные выплаты. Так, жительница Новосибирска Анна Камбарова в начале осени приобрела полис на случай заражения коронавирусом в "АльфаСтраховании". Вскоре болезнь женщину настигла. Выздоровев, Анна все необходимые для получения выплаты документы собрала и передала в страховую компанию (требуется не просто положительный результат теста, но и запись в медицинской карте, подтверждающая коронавирусную инфекцию). В договоре было указано, что выплата производится через 21 рабочий день после получения документов. Но прошло больше двух месяцев, а денег все не было. Буквально на днях, когда этот материал уже готовился к публикации, СК их перечислила.

По статистике ЦБ, в среднем по стране доля отказов в выплате страховой премии по полисам от COVID-19 составляет 13 процентов, но у отдельных компаний достигает и 30. Впору включаться в процесс надзорным ведомствам. Выборки по регионам пока нет - продукт новый. Но быстрая динамика развития и модификации коронавирусных пакетов очевидна: если раньше СК предлагали выплаты за впервые подхваченную заразу или госпитализацию, то сейчас на повестке дня - реабилитация и вакцинирование, причем последнее подается в рекламных предложениях как "страховая защита от осложнений после прививки".

Ломка

А вот тут начинается самое интересное, ведь осложнение - довольно размытое понятие.

- Если у вас в день прививки или последующие три дня поднимется температура выше 38 градусов, начнутся сильные головные боли и ломота во всем теле, не беспокойтесь. Это естественная реакция организма на вакцину, надо перетерпеть, - пояснила мне перед вакцинацией врач, проводившая осмотр.

Я давно готовилась поставить прививку и мысленно настраивалась "перетерпеть". Помню, как в советские годы ночи не спала после отечественной прививки от гриппа. Неприятные ощущения через несколько дней проходили, о страховке тогда никто и не думал. Сейчас же тема рисков при вакцинации в обществе активно обсуждается.

Появление "коронавирусных" продуктов было явлением хайповым, связанным с желанием заработать на нетипичной ситуации, вызвавшей в обществе страх и беспокойство

Мало кто знает, что от тяжелых последствий прививки существует государственная страховка, которую предусматривает федеральный закон об иммунопрофилактике. Но суммы выплат настолько мизерные, что о них предпочитают не вспоминать. Если человек стал инвалидом, ему полагается компенсация в 10 тысяч рублей, а когда вакцинация привела к гибели, родственникам "привитого" заплатят 30 тысяч. Летом нынешнего года в Федеральном собрании выдвинули инициативу о многократном увеличении госкомпенсаций. Звучали цифры: в случае инвалидности - до 1,2 миллиона рублей, смерти - 3,6. "Если поднять суммы до таких величин, то они будут соизмеримы нанесенному ущербу", - считает автор инициативы сенатор Маргарита Павлова, представляющая в Совете Федерации Челябинскую область.

Но пока в парламенте вопрос находится в стадии обсуждения, за дело взялись частные страховые компании, обоснованно полагая: массовая вакцинация спровоцирует желание "подстелить соломки".

- Сегодня это, безусловно, тренд. Хотя говорить о результатах в цифрах рано. Рост заметен, обращений за выплатами на начало февраля еще не поступало. Мы ожидаем, что продукт будет особо востребован весной, когда в регионы поступит большое количество вакцин от коронавируса, - предполагает представитель компании "УРАЛСИБ Страхование".

Компания запустила свой продукт в ноябре прошлого года, когда вакцину кололи только добровольцам. Впрочем, первопроходцем эта СК не была: некоторые стартовали еще летом, до официальной регистрации "Спутник V". К примеру, "Капитал Лайф" стал официальным страховщиком во время тестирования добровольцами препарата в центре имени Гамалеи. Тогда просто за ухудшение здоровья, не приводящее к инвалидности, испытателю полагалось 300 тысяч рублей и два миллиона - семье в случае смерти смельчака. Данных о выплатах нет, но последний вариант точно не был востребован.

Упомянутая СК вслед за "Спутником" вывела свой продукт на орбиту, обоснованно полагая, что новую инфекцию без массовой вакцинации не победить, а значит, найдутся и желающие подстраховаться.

Не болит голова

- Иммунизация - один из самых эффективных и надежных механизмов противодействия опасным инфекционным заболеваниям, а наш полис защищает от ее возможных негативных последствий, придавая дополнительную уверенность застрахованному, - поясняла, представляя продукт своей компании, член правления "Росгосстрах" Елена Белоусенко.

Я ознакомилась с большинством предложений на рынке и однозначно могу сказать: рассчитывать на финансовую поддержку "по мелочи" (если у вас после укола три дня раскалывалась голова и т.п.) не стоит. При небольших ежемесячных взносах (в среднем 1-2 тысячи рублей) условия жесткие. Самый легкий обнаруженный мной повод для выплаты - это абсцесс, или нагноение в месте укола. Все остальное настолько серьезно, что встречается редко, но требует впоследствии действительно сложного лечения: анафилактический шок, судороги, кровотечения, полиомиелит и прочие кардинальные осложнения. Они, кстати, случаются и при вакцинации от многих других инфекций. Поэтому многие компании COVID-19 отдельным продуктом не выделяют, используют больше в рекламных целях, а полис остается действительным при любой прививке. Это один из нюансов, который стоит уточнить перед подписанием документов. Другой немаловажный момент: а что обещает компания? Большинство помимо выплат сулит стандартный перечень медицинского сопровождения: от телефонного консультирования и услуг скорой помощи до лечения и реабилитации в частных стационарах. "До момента устранения угрозы жизни", - тактично указывается в одном из прочитанных мной документов. Впрочем, это не отменяет ограничений по сроку действия полиса.

Между тем

Всплеск зарегистрированных поствакцинальных осложнений в России приходился на 2006-2009 годы: от 500 до 800 случаев по стране. В 2019 году после вакцинации пострадали 240 человек. Последняя смерть от прививки произошла 16 лет назад.