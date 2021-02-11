В Челябинской области задержана банда вымогателей

Оперативниками уголовного розыска задержаны пять участников преступной группы, занимавшейся вымогательствами на территории Челябинской области. В нее входили ранее судимые граждане в возрасте от 28 до 46 лет, сообщили в четверг в ГУ МВД региона.

- Установлено, что обвиняемые причастны к совершению ряда вымогательств у граждан на сумму около 250 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - В рамках расследования проведено пятнадцать обысков, в ходе которых обнаружены и изъяты более полумиллиона рублей, долговые расписки, мобильные телефоны, записные книжки с указанием фамилий и денежных сумм, копии паспортов и ножи.

Всем пятерым задержанным предъявлено обвинение по статье о вымогательстве группой лиц с применением насилия, предусматривающей наказание на срок до семи лет лишения свободы. Четверо из них ранее уже были судимы за корыстные имущественные преступления, в том числе по аналогичным составам.

По ходатайству следователя Центральный судом Челябинска избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу, отметили в ГУ МВД региона.