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11.02.2021 08:07

Слишком умная

В столице Урала демонтировали первую интерактивную стелу
Текст: Татьяна Казанцева (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 29(8380)
Первый "уличный смартфон" в столице Среднего Урала установили 2,5 года назад, в преддверии мундиаля. Огромная панель производства оптико-механического завода совмещала функции мультимедийного указателя, справочника и гида. Власти планировали в перспективе покрыть такими устройствами всю территорию города. Но недавно стела с площади Коммунаров исчезла, и, как сообщили "РГ" в мэрии, новых уже не будет.
В преддверии ЧМ по футболу 2018 года "уличный смартфон" представлялся хорошей идеей. Фото: Татьяна Андреева/РГ В преддверии ЧМ по футболу 2018 года "уличный смартфон" представлялся хорошей идеей. Фото: Татьяна Андреева/РГ
В преддверии ЧМ по футболу 2018 года "уличный смартфон" представлялся хорошей идеей. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Главным назначением этого объекта главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель называл информирование жителей и гостей города о музеях, достопримечательностях и других интересных местах. Любой пользователь мог определить свое местонахождение на карте, получить информацию об истории Екатеринбурга и ближайших знаковых объектах на двух языках - русском и английском. Разработчики уверяли, что с помощью мультимедийной стелы можно даже записать видео и передать привет Екатеринбургу. Кроме того, панель вела видеонаблюдение и была оснащена "тревожной кнопкой" для вызова полиции.

Сегодня в Екатеринбурге установлено более десятка навигационных стел в центральной части города, но все они не мультимедийные

Однако большинство прохожих, видимо, предпочло пользоваться не "большим смартфоном", а своим собственным. Зимой эта невостребованность стелы была особенно наглядной - ни одного следа на сугробах вокруг. Хотя дизайнеры предприятия-изготовителя учли климатические особенности Среднего Урала и гарантировали надежную работу устройства даже в минус 30.

Причины демонтажа в администрации города прямо не называют, но можно сделать вывод, что "слишком умное" оборудование мегаполису не подошло. По словам Дмитрия Фогеля, на сегодняшний день установлено более десятка навигационных стел в центральной части города, но все они не мультимедийные.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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- Эта стела была установлена в порядке эксперимента для отработки технологии. Полагаю, мультимедийная технология будет применяться в рамках развития программы "Умные остановки", - сообщил главный художник города корреспонденту "РГ".

Подобные остановки появились, например, в районе площади Труда и возле Главпочтамта. Правда, интерактивных панелей они уже лишились - трудно сказать, по причине вандализма или какой-то другой. Но пока те работали, пользователи отмечали перебои с Интернетом. Сейчас на остекленных металлических каркасах остались только информационные табло, показывающие время прибытия автобусов, причем их перевесили под самую крышу - так сказать, во избежание. То ли действительно нужно сначала повышать культурный уровень горожан, то ли стоит сократить время ожидания транспорта, рассуждают пассажиры.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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