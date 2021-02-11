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11.02.2021 08:02
Рубрика: Власть

Выкрасить и выбросить

В Магнитогорске убирают с улиц обновленные газетные киоски
Текст: Михаил Пинкус (Магнитогорск)
Российская газета - Экономика УРФО № 29(8380)
Война, объявленная киоскам периодики во втором по величине городе Южного Урала, приобретает все более причудливые формы. Сначала в Магнитогорске предъявили новые требования к их внешнему облику, предложив поменять историческую красно-белую окраску "Роспечати" на менее броские серо-бежевые тона. А когда эти требования были выполнены, начали убирать нестационарные торговые объекты (НТО) ввиду окончания срока действия договоров. Заложником этого иезуитского подхода стала компания "Пресса Магнитки", арендовавшая, а затем выкупившая киоски "Роспечати" после банкротства головной структуры.

- В самом читающем Ленинском районе Магнитогорска мы уже потеряли 9 из 12 имевшихся НТО и скоро потеряем последние. В администрации района предупредили, что если мы не демонтируем киоски сами, то их вывезут принудительно, - сообщила "РГ" руководитель "Прессы Магнитки" Людмила Постникова. - Получается, что в районе с 95-тысячным населением газетных киосков не будет. Киоскеры останутся без работы, а подписчики - без возможности рядом с домом забирать свежую прессу. Стоит отметить, что многие из них - пожилые люди, которым трудно добираться до почтовых отделений. Раньше они оформляли подписку прямо в киосках.

Чем вызвана столь безапелляционная позиция властей, выяснить не удалось. В ответе на запрос "Российской газеты" глава администрации Ленинского района Елена Скарлыгина сообщила, что ранее земельные участки для размещения киосков были предоставлены по договору компании "Роспечать", которая продала их своему арендатору - "Прессе Магнитки". Но это не повлекло передачу прав на земельные участки. Договоры на размещение НТО прекращают действие в случае ликвидации компании, а "Роспечать" признана банкротом 28 января 2021 года и в ее отношении открыто конкурсное производство.

Разве не противоречит такой подход областному закону, по которому право размещения НТО без торгов дано продавцам газет, журналов и книг?

- В связи с тем что "Пресса Магнитки" не является стороной договора на размещение киосков, она не имеет права на предоставление компенсационного места и должна на общих основаниях принимать участие в аукционах на право размещения своих НТО, - сообщила Елена Скарлыгина. - На приеме в администрации директору "Прессы Магнитки" Людмиле Постниковой были даны на этот счет исчерпывающие разъяснения.

Но разве не противоречит такой подход областному закону "О порядке и условиях размещения НТО" № 131, принятому 9 апреля прошлого года? В статье о размещении нестационарных объектов без торгов такое право дано хозяйствующим субъектам, взявшим на себя обязательства по продаже газет, журналов и книг на бумажном носителе, если их доля составляет не менее 40 процентов от общего товарооборота.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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Преференцию также может получить арендатор, который "надлежащим образом исполнил свои обязанности по ранее заключенному договору на размещение НТО". А разве киоскеры не провели по требованию властей их реконструкцию, которая, кстати, потребовала немалых дополнительных затрат?

Стоит вспомнить, что, когда власти предъявили требования к цвету киосков, в городе работало 58 пунктов "Роспечати". По данным городского управления экономики и инвестиций, в то время установленный для Магнитогорска норматив обеспеченности населения объектами по продаже печатной продукции был превышен (!) и соответствовал среднему значению по области - 1,4 киоска на 10 тысяч жителей.

С учетом ликвидации 12 киосков в Ленинском районе это соотношение явно изменится: в Правобережном осталось девять киосков "Роспечати", в Орджоникидзевском - 10. Итого на весь Магнитогорск с населением более 400 тысяч человек - 19, хотя по установленному нормативу должно быть не менее 48.

В мэрии делают ставку на продажу периодики в торговых центрах и продуктовых сетях, где каждый горожанин может оплатить журнал или газету в кассе, вместе с другими покупками.

- Если говорить о подписке, то ее можно оформить по каталогу агентства "Роспечать". Подписные кампании проводятся во всех почтовых отделениях. Доставка выбранных газет, журналов может осуществляться как до почтового ящика по месту жительства, так и до почтового ящика в отделении почтовой связи, - сообщили в правовом управлении администрации Магнитогорска.

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