Война, объявленная киоскам периодики во втором по величине городе Южного Урала, приобретает все более причудливые формы. Сначала в Магнитогорске предъявили новые требования к их внешнему облику, предложив поменять историческую красно-белую окраску "Роспечати" на менее броские серо-бежевые тона. А когда эти требования были выполнены, начали убирать нестационарные торговые объекты (НТО) ввиду окончания срока действия договоров. Заложником этого иезуитского подхода стала компания "Пресса Магнитки", арендовавшая, а затем выкупившая киоски "Роспечати" после банкротства головной структуры.

- В самом читающем Ленинском районе Магнитогорска мы уже потеряли 9 из 12 имевшихся НТО и скоро потеряем последние. В администрации района предупредили, что если мы не демонтируем киоски сами, то их вывезут принудительно, - сообщила "РГ" руководитель "Прессы Магнитки" Людмила Постникова. - Получается, что в районе с 95-тысячным населением газетных киосков не будет. Киоскеры останутся без работы, а подписчики - без возможности рядом с домом забирать свежую прессу. Стоит отметить, что многие из них - пожилые люди, которым трудно добираться до почтовых отделений. Раньше они оформляли подписку прямо в киосках.

Чем вызвана столь безапелляционная позиция властей, выяснить не удалось. В ответе на запрос "Российской газеты" глава администрации Ленинского района Елена Скарлыгина сообщила, что ранее земельные участки для размещения киосков были предоставлены по договору компании "Роспечать", которая продала их своему арендатору - "Прессе Магнитки". Но это не повлекло передачу прав на земельные участки. Договоры на размещение НТО прекращают действие в случае ликвидации компании, а "Роспечать" признана банкротом 28 января 2021 года и в ее отношении открыто конкурсное производство.

Разве не противоречит такой подход областному закону, по которому право размещения НТО без торгов дано продавцам газет, журналов и книг?

- В связи с тем что "Пресса Магнитки" не является стороной договора на размещение киосков, она не имеет права на предоставление компенсационного места и должна на общих основаниях принимать участие в аукционах на право размещения своих НТО, - сообщила Елена Скарлыгина. - На приеме в администрации директору "Прессы Магнитки" Людмиле Постниковой были даны на этот счет исчерпывающие разъяснения.

Но разве не противоречит такой подход областному закону "О порядке и условиях размещения НТО" № 131, принятому 9 апреля прошлого года? В статье о размещении нестационарных объектов без торгов такое право дано хозяйствующим субъектам, взявшим на себя обязательства по продаже газет, журналов и книг на бумажном носителе, если их доля составляет не менее 40 процентов от общего товарооборота.

Преференцию также может получить арендатор, который "надлежащим образом исполнил свои обязанности по ранее заключенному договору на размещение НТО". А разве киоскеры не провели по требованию властей их реконструкцию, которая, кстати, потребовала немалых дополнительных затрат?

Стоит вспомнить, что, когда власти предъявили требования к цвету киосков, в городе работало 58 пунктов "Роспечати". По данным городского управления экономики и инвестиций, в то время установленный для Магнитогорска норматив обеспеченности населения объектами по продаже печатной продукции был превышен (!) и соответствовал среднему значению по области - 1,4 киоска на 10 тысяч жителей.

С учетом ликвидации 12 киосков в Ленинском районе это соотношение явно изменится: в Правобережном осталось девять киосков "Роспечати", в Орджоникидзевском - 10. Итого на весь Магнитогорск с населением более 400 тысяч человек - 19, хотя по установленному нормативу должно быть не менее 48.

В мэрии делают ставку на продажу периодики в торговых центрах и продуктовых сетях, где каждый горожанин может оплатить журнал или газету в кассе, вместе с другими покупками.

- Если говорить о подписке, то ее можно оформить по каталогу агентства "Роспечать". Подписные кампании проводятся во всех почтовых отделениях. Доставка выбранных газет, журналов может осуществляться как до почтового ящика по месту жительства, так и до почтового ящика в отделении почтовой связи, - сообщили в правовом управлении администрации Магнитогорска.