Рябков: Восстановление ДРСМД в прежнем виде невозможно

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал шансы на восстановление Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который прекратил действие в 2019 году после выхода из него США. Как отметил дипломат на пресс-конференции в МИА ''Россия сегодня'', в прежнем виде российско-американское соглашение о ликвидации целого класса вооружений, заключенное Горбачевым и Рейганом в 1987 году, уже не реанимировать.

"Если коротко, я не думаю, что существуют перспективы восстановления ДРСМД в том виде, в котором он существовал на протяжении трех десятков лет", - признал Рябков​​​. Как известно, вскоре после демарша Вашингтона российская сторона выступила с новой практической инициативой в сфере контроля над вооружениями. Так, президент России Владимир Путин предложил еще прежней американской администрации устроить взаимные инспекции комплексов Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и, соответственно, ракет 9М729 на объектах в Калининградской области. Глава РФ также заявил, что Москва готова в принципе отказаться от развертывания этих ракет на территории европейской части России, но при условии взаимности со стороны НАТО.