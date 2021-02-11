Россия призвала США прекратить "бряцание оружием" в Черном море

Посольство РФ в Вашингтоне отреагировало на провокационные действия США у границ России.

В сообщении, опубликованном в Twitter, дипломаты призвали Вашингтон прекратить безрассудное бряцание оружием. "Мир и безопасность в Черном море не нуждаются в иностранном вмешательстве", - подчеркивается в этом послании. По мнению Москвы, американским военным не терпится найти врага в том районе. По сути, Вашингтон ищет предлог для наращивания своего присутствия в регионе.

Напомним, девятого февраля в Черном море прошли учения с участием американских и турецких военных. Они искали подводную лодку условного противника. В маневрах были задействованы два эсминца ВМС США, морской патрульный самолет, турецкие фрегаты, два истребителя F-16 и самолет-разведчик.