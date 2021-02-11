Россия призвала США прекратить "бряцание оружием" в Черном море

Посольство РФ в Вашингтоне отреагировало на провокационные действия США у границ России.
В сообщении, опубликованном в Twitter, дипломаты призвали Вашингтон прекратить безрассудное бряцание оружием. "Мир и безопасность в Черном море не нуждаются в иностранном вмешательстве", - подчеркивается в этом послании. По мнению Москвы, американским военным не терпится найти врага в том районе. По сути, Вашингтон ищет предлог для наращивания своего присутствия в регионе.
Напомним, девятого февраля в Черном море прошли учения с участием американских и турецких военных. Они искали подводную лодку условного противника. В маневрах были задействованы два эсминца ВМС США, морской патрульный самолет, турецкие фрегаты, два истребителя F-16 и самолет-разведчик.
Breaking: @USNavy #USSPorter and #USSDonaldCook depart the #BlackSea following 17 days of operations alongside @NATO Allies & partners: 🇺🇦🇷🇴🇬🇪🇹🇷 pic.twitter.com/wcxYghdtEM— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) February 10, 2021