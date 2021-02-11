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Рубрика: Общество

Россияне рассказали, хватает ли им любви

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Россиян расспросили о любви. 83% признались в любви к окружающим, 84% рассказали, что чувствуют себя любимыми. Взаимной свою любовь считают 74% респондентов. Опрос жителей страны провели специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Фото: iStock
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"Когда мы любим, мир вокруг кажется лучше - с этим согласны 56% россиян. И более половины жителей страны считают, что когда их любят, мир тоже становится лучше. Так ответили 53% респондентов", - со ссылкой на результаты исследования пишет РИА Новости.

Любовь придает смелости - с этим согласились 55% россиян. А вот 39% опрошенных рассказали, что любовь заставляет их больше тревожится. 81% россиян уверен, что когда любишь, то все получается лучше. Для 66% жителей страны любовь - это источник вдохновения.

Больше половины опрошенных (55%) считают, что любовь к окружающим начинается с любви к себе, а 39%, напротив, уверены, что любовь не должна быть направлена на себя. Опрос проводился седьмого февраля, в нем участвовали 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.

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