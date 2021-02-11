Сборная России с победы стартовала на третьем этапе Евротура на Шведских играх. В дебютном матче команда Игоря Ларионова обыграла Финляндию - 3:2.

Средний возраст наших в Стокгольме составил меньше 22 лет: это самый молодой состав, который россияне когда-либо выставляли на шведский этап Евротура. А Никита Чибриков, выйдя на лед в матче с финнами, стал третьим в списке самых юных игроков, надевавших свитер сборной. Раньше него дебютировали только Владислав Третьяк и Александр Овечкин.

Помнится, аналогичный шаг перед финским Кубком Карьяла, где Россию представляла фактически "молодежка", вызвал бурю негодования среди соперников. Критиков собственноручно заткнули сами наши парни, выиграв в Хельсинки все три матча.

На этот раз никто не возмущался. А наши уже в матче с финнами показали, что смотреть им в паспорт не нужно. К первому периоду встречи счет был 2:0 в пользу россиян. Причем обе шайбы были заброшены после комбинаций в советском стиле, который прививает всем своим командам Ларионов. В первом случае лед четкими передачами расчертили Иван Чехович и капитан сборной Дамир Жафяров, а Артем Минулин точно пальнул в "девятку". Во второй голевой атаке снова поучаствовали Жафяров и Чехович: первый прострелил на "пятак", второй в касание бросил.

Во втором периоде у финнов тоже стали появляться моменты. И один из них Суоми использовали. В контратаке отличился Ере Иннала. В начале третьего сборная России ответила тем же оружием. Владимир Бутузов забил в быстром отрыве.

Концовка матча для наших превратилась в испытание характера. В частности, почти две минуты россияне играли втроем против пятерых. В итоге соперник одну шайбу все-таки отыграл, но не более того.

Следующий матч наши проведут против шведов 13 февраля.