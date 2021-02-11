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11.02.2021 20:32
Рубрика: Экономика

Довести бы до ума

Российской экономике не хватает специалистов по искусственному интеллекту
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8381)
Российская ИТ-отрасль начинает испытывать кадровый голод, свидетельствуют данные анализа, проведенного Альянсом в сфере искусственного интеллекта (ИИ). По его оценкам, только крупнейшим компаниям не хватает до 4 тысяч специалистов в области ИИ и анализа больших данных. В масштабах страны востребованность ИТ-специалистов еще выше.

В рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" государство планирует увеличивать число бюджетных мест по таким специальностям в вузах, чтобы к концу 2024 года в вузы поступало не менее 120 тыс. новых студентов в год. Положительная динамика уже есть, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Искусственный интеллект поможет школьникам лучше учиться

В новом учебном году (2021-2022 гг.) число бюджетных мест возрастет до 80 тыс., что на 25% больше, чем в этом году. Кроме того, государство будет повышать профессиональную компетенцию преподавателей. В ближайшие годы программы повышения квалификации пройдут 80 тысяч преподавателей. Сейчас университет "Иннополис" совместно с бизнесом разрабатывает отраслевые образовательные программы.

Дефицит квалифицированных кадров в ИТ-отрасли составляет, по разным оценкам, от 500 тысяч и до 1 млн человек, сообщил "РГ" замглавы минцифры Евгений Кисляков. В ближайшие годы даже при кратном увеличении студентов по ИТ-специальностям все они точно найдут себя в современной экономике, уверен он.

С этого года альянс в сфере ИИ вошел в перечень организаций, проводящих аккредитацию образовательных программ (составляется минобрнауки), и в этом году начнет выявлять сильнейшие вузы по специальностям в ИИ и big data. Среди наиболее востребованных специальностей - архитекторы в области искусственного интеллекта, аналитики и инженеры данных, технические аналитики и архитекторы данных, рассказал Кирилл Булатов, директор альянса.

В 2021/2022 учебном году число бюджетных мест для ИТ-специалистов вырастет до 80 тысяч

Вместе с ведущими вузами организация проанализировала более 600 образовательных программ и выявила неоднородность учебных практик. "На основании этого исследования мы сформировали метапрофессиональный стандарт, и в этом году ведущие российские вузы получат возможность пройти процедуру профессионально общественной аккредитации в области ИИ", - сказал он.

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