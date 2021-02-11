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11.02.2021 19:00
Рубрика: Экономика

Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 15 копеек

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 1 по 8 февраля выросли на 15 копеек до 46,72 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 6 копеек до 49,02 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Бензин самой распространенной в России марки АИ-92 подорожал на 15 копеек до 44,02 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла также на 15 копеек - 47,69 рубля за литр, цена марки АИ-98 увеличилась на 14 копеек- 54,25 рубля за литр.

Рост цен на бензин отмечен в 61 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Южно-Сахалинске - на 1,9%, Владивостоке - на 1,5% и Горно-Алтайске - на 1,2%. Снижение цен на бензин произошло в Кызыле - на 0,4%.

В Москве за прошедший период в среднем цены на бензин автомобильный выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге - на 0,4%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 43,10 до 45,11 рубля, марки АИ-95 - от 47,49 до 51,59 рубля, марки АИ-98 - от 49,99 до 56,89 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 42,70 до 45,25 рубля, марки АИ-95 - от 46,20 до 49,71 рубля, марки АИ-98 - от 53,90 до 56,83 рубля за литр.

В среднем с начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 1,4%, бензин марки АИ-95 - на 1,2%, а бензин АИ-98 - на 1,5%. Дизельное топливо повысилось в цене на 0,5%.

По сравнению с предшествующей неделей производство бензина с 1 по 7 февраля упало на 3,4%, а выпуск дизельного топлива - на 6,3%. Относительно аналогичного периода прошлого года производство снизилось на 3,8% и 0,6% соответственно.

Экономика Транспорт Бензин Цены на бензин

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