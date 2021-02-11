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11.02.2021 13:17
Рубрика: Общество

Росздравнадзор выпустил в оборот 6,25 млн доз вакцин от COVID-19

Текст: Светлана Ментюкова
Екатеринбург. Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") во время вакцинации. Фото: Донат Сорокин/ТАСС Екатеринбург. Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") во время вакцинации. Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Екатеринбург. Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") во время вакцинации. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Росздравнадзор разрешил ввод в гражданский оборот 6,2 млн доз вакцины "Спутник V" и 50 тыс. доз вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор". Об этом в ходе публичного обсуждения результатов контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзора в 2020 году сообщила врио начальника управления организации госконтроля качества медицинской продукции службы Алла Трапкова.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"На данный момент выданы разрешения на ввод в гражданский оборот 44 серии вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-ВАК" - комбинированная векторная вакцина с торговым наименованием "Спутник V" производства филиалов центра им. Гамалеи Минздрава России общим количеством общим количеством 6 млн 231 тыс. 563 дозы. А также семь серий вакцины "ЭпиВакКорона" производства центра "Вектор" Роспотребнадзора в количестве 50 тыс. 240 доз", - сообщила Трапкова.

По ее словам, всего за 2020 год Росздравнадзором было выдано 2,78 тыс. разрешений на ввод в гражданский оборот лекарственных препаратов, из них 1 517 серий вакцин 268 торговых наименований в количестве более 52 млн упаковок. Еще, отметила Трапкова, разрешения получили 369 серий 29 наименований вакцин российского производства для профилактики гриппа в количестве 37 млн упаковок и 23 серии вакцин для профилактики пневмококковых инфекций.

"Слаженная работа федеральных лабораторий и Росздравнадзора позволила своевременно обеспечить проведение графика вакцинации населения, в соответствии с календарем профилактических прививок", - подчеркнула представитель ведомства.

Она также напомнила, что в связи с развитием коронавирусной инфекции и принятием постановления правительства РФ №441, принят ускоренный порядок регистрации лекарственных препаратов, необходимых для лечения данной инфекции и эти лекарственные препараты должны проходить посерийный контроль.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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