Рублев и Хачанов вышли в третий круг Australian Open

Россияне Андрей Рублев, Карен Хачанов и Екатерина Александрова вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче второго круга восьмой номер мирового рейтинга Рублев встречался с бразильцем Тьяго Монтейро. Рублев сумел навязать свою игру в первых двух сетах, выигранных им со счетом 6:4. Третья партия получилась упорной. Соперники дошли до тай-брейка, где россиянин все же сломил сопротивление Монтейро - 10-8. В третьем круге Рублев встретится с испанцем Фелисиано Лопесом.

Вышел в третий круг и Карен Хачанов. Он встречался с представителем Литвы Ричардасом Беранкисом и победил в трех сетах - 6:2, 6:4, 6:4. Следующим соперником Хачанова станет победитель матча между итальянцем Маттео Берреттини и Томашом Махачем из Чехии.

Добилась успеха и Екатерина Александрова, которая в матче второго круга встречалась с Барборой Крейчиковой из Чехии. Россиянка одержала победу в двух сетах - 6:3, 7:6 (7:4). Теперь Александрову ожидает встреча с первой ракеткой мира Эшли Барти из Австралии.

Завершила борьбу на турнире Светлана Кузнецова, уступившая швейцарке Белинде Бенчич - 5:7, 6:2, 4:6.