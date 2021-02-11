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11.02.2021 20:01
Рубрика: Власть

Больше, чем соседи

Китайско-российские отношения успешно развиваются
Текст: Цуй Гоцзе (генеральный консул КНР в Хабаровске)
Российская газета - Спецвыпуск № 30(8381)
Пандемия коронавирусной инфекции - серьезный вызов всему человечеству и тяжелое испытание для мировой системы здравоохранения. Она отчетливо выделила слабые стороны в нынешней системе глобального управления.
Несмотря на непростой прошлый год Крысы, в Китае ярко отмечают приход нового - года Быка. Фото: REUTERS Несмотря на непростой прошлый год Крысы, в Китае ярко отмечают приход нового - года Быка. Фото: REUTERS
Несмотря на непростой прошлый год Крысы, в Китае ярко отмечают приход нового - года Быка. Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул несколько идей по борьбе с эпидемией. Первая: надо придерживаться принципа "Народ и жизнь народа превыше всего" и всеми силами обеспечивать безопасность и здоровье людей. Вторая: солидарность и сотрудничество являются самым мощным оружием для победы над заболеванием. Мы выступаем против политизации эпидемии и дискредитации усилий Китая в борьбе с COVID-19. Не следует перекладывать вину и ответственность на других, надо совершенствовать работу по профилактике и контролю заболеваемости в стране и в то же время протянуть руку помощи другим государствам. Третья: необходимо поддерживать руководящую роль Всемирной организации здравоохранения. Китай продолжит активно участвовать в международном сотрудничестве в области разработки вакцин и оказывать посильную помощь развивающимся государствам с тем, чтобы вакцина по приемлемым ценам стала доступным общественным благом для народов всех стран мира.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Под влиянием пандемии мировая экономика находится на грани рецессии.

Координировать работу по профилактике и контролю эпидемии и развитию экономики - общая задача стран мира. Китай первый справился с эпидемией, ему же первому удалось возобновить производство и восстановить экономику.

А ключ к восстановлению мировой экономики заключается в открытости, новаторстве, интеграции и экологичности. Использование эпидемии в качестве инструмента для укрепления протекционизма, а также для деглобализации и разрыва международных связей неизбежно причинит ущерб собственным интересам и интересам других стран мира.

Инновации станут крыльями мирового хозяйства, а цифровая экономика придаст новый импульс его развитию. Мы должны создать открытую мировую экономику, способствовать взаимосвязанности, обеспечить безопасность и свободное движение цепочки производств и поставок, чтобы осуществить интегрированное и устойчивое развитие.

Недавно Китай опубликовал 14-й пятилетний план и выдвинул инициативу формирования новой архитектоники развития, в которой делается акцент на внутренний рынок и которая в то же время отличается взаимодействием с рынками внешними.

Пандемия отнюдь не будет последним кризисом в человеческой истории, нам необходимо быть готовыми встречать будущие вызовы глобального значения

Новая архитектоника не только станет опорой для долгосрочного развития китайской экономики, но и заложит прочный фундамент для устойчивого роста мировой экономики. Китай будет и дальше высоко держать знамя открытого сотрудничества, вместе с другими странами строить "Один пояс - один путь", создавать рыночный спрос и новые экономические возможности для всего мира.

Мы выступаем за концепцию глобального управления, основанную на принципе "совместные консультации, совместное строительство и совместное использование". Призываем все страны придерживаться мультилатерализма, инклюзивности, взаимовыгодного сотрудничества и современных взглядов. Странам следует избавиться от рамок, навязанных разными идеологиями, уважать друг друга в выборе социального строя, модели экономики и пути развития. Мы должны неизменно поддерживать систему многосторонней торговли, ядром которой является Всемирная торговая организация, чтобы способствовать открытой торговле и инвестированию. Будем прилагать усилия к созданию международных отношений нового типа, основанных на взаимном уважении, честности и справедливости, сотрудничестве и взаимной выгоде, тем самым совершенствовать систему глобального управления. Мы должны поддерживать систему международных отношений, ядром которой является ООН, и взаимоотношения между государствами на основе права.

Фото: EPA-EFE/SHAHZAIB AKBER
Российская и китайская вакцины доказали свою высокую эффективность

Ни одна страна не может в одиночку справиться с различными глобальными вызовами и замкнуться в себе как изолированный остров. Пандемия отнюдь не будет последним кризисом в человеческой истории, нам необходимо быть готовыми встречать будущие вызовы глобального значения.

Мир и развитие по-прежнему являются основной темой нынешней эпохи. Потребность в прекрасной жизни и разделение плодов экономической глобализации - общее желание народов всех стран. Выдвинутая Китаем инициатива - создание сообщества общей судьбы человечества - является единственным выбором и верным путем для преодоления глобальных вызовов и достижения долгосрочного мира, всеобщей безопасности и совместного процветания.

Под стратегическим руководством глав Китая и России намечен грандиозный план развития двусторонних отношений. Руководство лидеров дает гарантию, что китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия развиваются на высоком уровне и устойчиво углубляются, а также открывают широкие перспективы развития сотрудничества между регионами КНР и России.

25-я регулярная встреча глав правительств КНР и РФ придала импульс сотрудничеству наших стран на российском Дальнем Востоке. Во-первых, появятся сдвиги в области энергетики. Стороны едины в желании расширить многоплановое взаимодействие в сфере энергетики, в том числе в разведке, добыче, переработке нефти и газа.

Во-вторых, намечается прорыв в сельскохозяйственном сотрудничестве. Китай и Россия будут поддерживать межрегиональное сотрудничество в области переработки сои между провинциями КНР и субъектами РФ, продвигать взаимодействие по всей производственной цепочке.

В-третьих, расширится инвестиционное сотрудничество, в том числе китайских и российских предприятий в Арктике и на Дальнем Востоке России, на основе принципов устойчивого развития, включая освоение неэнергетического минерального сырья, реализацию крупномасштабных инфраструктурных проектов.

В-четвертых, возобновятся контакты по развитию особых экономических зон. Стороны согласны обмениваться опытом функционирования территорий с особым экономическим режимом, организации их посещения заинтересованными инвесторами, поощрять китайские компании к реализации проектов в российских ОЭЗ, территориях опережающего социально-экономического развития, свободном порту Владивосток.

В-пятых, появляется новое направление сотрудничества в Северо-Восточной Азии. Страны будут усиливать практическое взаимодействие в рамках Расширенной Туманганской инициативы, способствовать созданию мультимодальных транспортных коридоров и экономических коридоров в СВА, содействовать торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству в этом регионе.

Фото: Пресс-служба ФТС России
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В-шестых, более высокий уровень взаимосвязанности принесет новый облик регионам Китая и России. В ближайшее время откроется движение по автомобильному мостовому переходу в районе городов Благовещенск - Хэйхэ, завершится строительство железнодорожного моста Нижнеленинское - Тунцзян и соответствующего пункта пропуска. Скоро начнется реализация инвестпроекта по строительству канатной дороги через реку Амур. Планомерно развиваются транзитные перевозки по международным транспортным коридорам "Приморье-1" и "Приморье-2".

Во время пандемии Китай и Россия твердо поддерживают друг друга, чтобы преодолеть временные трудности. Уверен, что в постэпидемическое время наши страны будут реализовывать новые возможности, решать сложные задачи в тесном сотрудничестве, совместно использовать взаимодополняющие потенциалы развития, рука об руку создавать светлое будущее.

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