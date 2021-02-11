Новости

Сергей Бурунов поделился мнением о Леонардо Ди Каприо 15:17
"Руспродсоюз" прокомментировал ситуацию с ценами на бананы 15:12
Раскрыты преимущества третьей российской вакцины от коронавируса 15:12
ГП предупредила об ответственности за призывы к массовым беспорядкам 15:00
С 14 февраля начнутся регулярные авиарейсы из Петербурга в Минск 15:00
Метеоролог предупредила о "погодном коллапсе" в конце недели 14:36
ВОЗ: В Европе снижается заболеваемость коронавирусом 14:30
Белорусский реактивный "Шквал" впервые покажут на MILEX-2021 14:29
Изменились даты российских премьер Mortal Kombat и "Дюны" 14:27
Песков назвал цель встречи Путина с главными редакторами 14:24
Вышел из тюрьмы человек, взявший ответственность за гибель пилота Пешкова 14:14
ФСБ задержала в Норильске пособника террористов 14:02
Песков рассказал о мотивации к прививкам от коронавируса 13:59
Жителю Югры предъявили обвинение после госпитализации сына и падчерицы 13:55
Джеймс Кэмерон перезапустит "Правдивую ложь" в формате сериала 13:43
Морозы не покинут Москву на будущей неделе 13:37
В семи регионах запущена программа профилактики падений пожилых людей 13:34
На Алтае экс-министра осудили за покупку внедорожника 13:32
МЭА: Страны ОПЕК+ начнут наращивать добычу во второй половине 2021 года 13:28
Звезда "Игры престолов" назвала Мэрилина Мэнсона "серийным хищником" 13:25
В Петербурге 700 детей эвакуировали из загоревшейся школы 13:22
МЧС и Росгвардии официально разрешат разминировать объекты 13:19
Суд запретил переименовывать Московский проспект в Киеве в честь Бандеры 13:12
Европейские эксперты завершили работу на площадке БелАЭС 13:10
На Ставрополье СК проверил "подмену" тел детей куклами 13:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
11.02.2021 15:12
Рубрика: Экономика

"Руспродсоюз" прокомментировал ситуацию с ценами на бананы

Текст: Татьяна Карабут

Оптовые цены на бананы выросли, и такая тенденция сохранится до апреля, рассказал исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Решетников объяснил, почему выросли цены на продукты

По его словам, предложение бананов на рынке сократилось по причине нестабильных поставок из Эквадора из-за неурожая. Страна является основным поставщиком этого фрукта на российский рынок. При этом спрос на бананы среди населения зимой стандартно высокий, отмечает Востриков. Все это привело к повышению цен в оптовом звене. На прошлой неделе основные сделки по продаже бананов в оптовом сегменте заключались в пределах 87-111 рублей за кг, в зависимости от качества и условий сделки.

"Такая динамика может сохранятся до апреля месяца преимущественно в малых форматах торговли, закупающихся через овощные базы. Предложение бананов в федеральной сети зависит от той или иной страны-поставщика, так как крупнейшие розничные операторы имеют прямые контракты и не закупают продукцию в опте. В условиях конкуренции за покупателя с падающими доходами весьма вероятно, что предложение в отдельной сети может выгодно отличаться и быть дешевле даже оптовых цен", - считает эксперт.

Ранее сегодня о возможном дефиците бананов сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в одной из торговых сетей. По информации издания, из-за непогоды в Эквадоре, наблюдаются перебои с поставками, и оптовые цены на фрукт за год выросли с 60 рублей примерно до 82 рублей за 1 кг. Однако в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заверили, что дефицита бананов не ожидается: у торговых сетей большой пул поставщиков, запасов фрукта достаточно.

Экономика Товары и цены

Главное сегодня

Песков назвал цель встречи Путина с главными редакторами
Рябков: Восстановление ДРСМД в прежнем виде невозможно
Ипотечные заемщики столкнулись с новой схемой обмана
The Washington Post: Российскую вакцину "Спутник V" ждет мировой успех
WSJ: Эксперты ВОЗ допустили появление COVID-19 ранее декабря 2019 года
Животных запретят изымать за долги
Эксперт перечислил неподходящие места для установки роутера