"Руспродсоюз" прокомментировал ситуацию с ценами на бананы

Оптовые цены на бананы выросли, и такая тенденция сохранится до апреля, рассказал исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

По его словам, предложение бананов на рынке сократилось по причине нестабильных поставок из Эквадора из-за неурожая. Страна является основным поставщиком этого фрукта на российский рынок. При этом спрос на бананы среди населения зимой стандартно высокий, отмечает Востриков. Все это привело к повышению цен в оптовом звене. На прошлой неделе основные сделки по продаже бананов в оптовом сегменте заключались в пределах 87-111 рублей за кг, в зависимости от качества и условий сделки.

"Такая динамика может сохранятся до апреля месяца преимущественно в малых форматах торговли, закупающихся через овощные базы. Предложение бананов в федеральной сети зависит от той или иной страны-поставщика, так как крупнейшие розничные операторы имеют прямые контракты и не закупают продукцию в опте. В условиях конкуренции за покупателя с падающими доходами весьма вероятно, что предложение в отдельной сети может выгодно отличаться и быть дешевле даже оптовых цен", - считает эксперт.

Ранее сегодня о возможном дефиците бананов сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в одной из торговых сетей. По информации издания, из-за непогоды в Эквадоре, наблюдаются перебои с поставками, и оптовые цены на фрукт за год выросли с 60 рублей примерно до 82 рублей за 1 кг. Однако в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заверили, что дефицита бананов не ожидается: у торговых сетей большой пул поставщиков, запасов фрукта достаточно.