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11.02.2021 15:37
Рубрика: Экономика

Рыбаки смогут взять участки леса в аренду

Текст: Алексей Дуэль
Компании, имеющие лицензию на добычу водных биоресурсов, смогут взять в аренду участки лесов, причем для заключения таких договоров не потребуется проводить аукционы. Об этом сообщили в Рослесхозе, комментируя принятый Госдумой в первом чтении законопроект, вносящий соответствующие поправки в Лесной кодекс.
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Эти изменения помогут развитию рыбного хозяйства в России, а значит, появятся новые стабильные рабочие места, прежде всего - в сельской местности и в отдаленных прибрежных поселках, считают в Рослесхозе.

Фото: iStock
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"Использовать леса, в которых разместятся рыбные хозяйства, можно будет на основании договоров аренды лесных участков или соглашения об осуществлении публичного сервитута, - сказал глава Рослесхоза Сергей Аноприенко. - Арендовать лес получат право лица, у которых есть разрешение на добычу водных биоресурсов". Он обратил особое внимание, что положения законопроекта не распространяются на любительское и спортивное рыболовство.

На арендованных лесных участках рыболовы смогут размещать некапитальные строения: сушилки, склады для хранения снастей или инвентаря, холодильники и прочие необходимые службы. При этом рубка леса строго исключена, объяснили в Рослесхозе.

"Чтобы гарантировать предпринимателям доступ к лесным участкам, заключать договоры аренды можно будет без проведения аукционов, - добавили в ведомстве. - Аналогичная норма в Лесном кодексе применяется в отношении договоров аренды лесных участков для ведения охотничьего хозяйства, геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, а также для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов".

Идею разрешить рыбакам использовать лесные земли для своего промысла предложил в ноябре 2020 года глава Минприроды Александр Козлов. Правительство такой замысел одобрило. После чего законопроект был внесен в парламент.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды Рослесхоз

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