Антропологи нашли самый древний музыкальный инструмент

Группа антропологов Тулузского университета обнаружила самый древний духовой музыкальный инструмент. Им оказалась раковина гигантской морской улитки вида Charonia lampas, возраст которой определяется в 18000 лет. Раковина была найдена еще в 30-е годы прошлого века в пещере Марсулас на юге Франции и была раскрашена разноцветными узорами.

Ученые, изучая снимки находки, обратили внимание на странные отверстия на панцирях, а также на то, что их кончики были срезаны.

Как сообщается в научной статье Science Advances, компьютерное моделирование помогло установить, что отверстия были рукотворные, их сделали при помощи орудий труда. А их расположение указывало на то, что таким образом, дуя в раковину, можно было извлечь звуки.

"Доисторические люди превращали многие раковины в переносные украшения и таким образом приписывали им существенную телесную символику. Этот рог из морских раковин с его уникальной звучностью, глубокой и сильной с длительной реверберацией, проливает свет на музыкальное измерение, до сих пор неизвестное в контексте верхнепалеолитических обществ", пишется в исследовании.

Вначале найденная в пещере морская раковина была описана археологами как не имеющая следов человеческого вмешательства и была интерпретирована как "чаша любви". Однако новые наблюдения дали возможность считать ее возможным музыкальным инструментом.

Ученые пригласили профессиональных музыкантов сыграть на раковине с подобными отверстиями. Были извлечены звуки, похожие на ноты "до", "до-диез" и "ре".

Теперь ученые работают над тем, чтобы получить полную трехмерную копию раковины и узнать, расширится ли звуковой диапазон "инструмента".