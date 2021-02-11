Антропологи нашли самый древний музыкальный инструмент

Новости

Сборная России по хоккею обыграла Финляндию на этапе Евротура в Швеции 19:43
В Германии и Дании предотвратили теракт и задержали трех братьев-исламистов 19:26
В Москве камеры зафиксировали более 200 водителей с телефоном за рулем 19:16
СК расследует хищение в банке "Югра" средств вкладчиков на 267 млрд рублей 19:08
В Москве создали Оперативный штаб по снегу и морозам 19:04
В Подмосковье замечены зеленые собаки 19:02
Появился первый кадр из сериала "Анна Болейн" с чернокожей королевой 19:02
Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 15 копеек 19:00
Террористы вербуют исполнителей для совершения преступлений на массовых акциях в РФ 18:37
Государство помогло с жильем почти 28 тысячам льготников 17:56
ОПЕК снизила прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году 17:47
Полиция Греции жестко разогнала протестующих в центре Афин 17:40
Число проверок автомобилей через сайт ГИБДД в 2020-м году выросло вдвое 17:28
Акимова и Куклина не выступят в спринте на чемпионате мира по биатлону 17:20
Международный фестиваль сериалов перенесен на октябрь 17:15
СК назвал версии гибели пятерых рабочих в Подмосковье 17:14
Биометрические данные пополнят гражданством и датой рождения 17:04
Больше половины россиян считают, что служебные романы не мешают работе 16:56
Госэкспертиза одобрила создание трассы Краснодар - Крымский мост 16:52
Хуснуллин призвал разработать программу цифровизации дорожной отрасли 16:45
В Крым по программе кешбэка купили более 9,5 тысячи путевок 16:36
Европейцы увидели изъяны в политической системе США 16:14
Лукашенко объявил дату референдума по новой Конституции Беларуси 16:10
В Норвегии российские моряки пострадали в ДТП 16:00
В калининградские школы поступили сообщения о минировании 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
11.02.2021 19:47
Рубрика: Общество

Антропологи нашли самый древний музыкальный инструмент

Текст: Ольга Орлова
Фото: Мария Орлова/РГ Фото: Мария Орлова/РГ
Фото: Мария Орлова/РГ

Группа антропологов Тулузского университета обнаружила самый древний духовой музыкальный инструмент. Им оказалась раковина гигантской морской улитки вида Charonia lampas, возраст которой определяется в 18000 лет. Раковина была найдена еще в 30-е годы прошлого века в пещере Марсулас на юге Франции и была раскрашена разноцветными узорами.

Фото: iStock
Ученым не удалось объяснить одну из тайн происхождения человека

Ученые, изучая снимки находки, обратили внимание на странные отверстия на панцирях, а также на то, что их кончики были срезаны.

Как сообщается в научной статье Science Advances, компьютерное моделирование помогло установить, что отверстия были рукотворные, их сделали при помощи орудий труда. А их расположение указывало на то, что таким образом, дуя в раковину, можно было извлечь звуки.

"Доисторические люди превращали многие раковины в переносные украшения и таким образом приписывали им существенную телесную символику. Этот рог из морских раковин с его уникальной звучностью, глубокой и сильной с длительной реверберацией, проливает свет на музыкальное измерение, до сих пор неизвестное в контексте верхнепалеолитических обществ", пишется в исследовании.

Вначале найденная в пещере морская раковина была описана археологами как не имеющая следов человеческого вмешательства и была интерпретирована как "чаша любви". Однако новые наблюдения дали возможность считать ее возможным музыкальным инструментом.

Ученые пригласили профессиональных музыкантов сыграть на раковине с подобными отверстиями. Были извлечены звуки, похожие на ноты "до", "до-диез" и "ре".

Теперь ученые работают над тем, чтобы получить полную трехмерную копию раковины и узнать, расширится ли звуковой диапазон "инструмента".

Наука Общество Наука

Главное сегодня

Путин обсудил шаги по сдерживанию гонки вооружений
Террористы вербуют исполнителей для совершения преступлений на массовых акциях в РФ
ФАС и Минэнерго приняли меры для стабилизации цен на бензин
В Генпрокуратуре и МВД предостерегли от участия в незаконных акциях
Мутко предложил скорректировать программу льготной ипотеки
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии