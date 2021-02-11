Сборная России по хоккею обыграла Финляндию на этапе Евротура в Швеции

Сборная России по хоккею нанесла поражение команде Финляндии в стартовом матче этапа Евротура в Швеции. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Российская команда под руководством исполняющего обязанности главного тренера Игоря Ларионова в четверг проводила первых матч на Шведских хоккейных играх. Соперниками россиян были финские хоккеисты.

Счет в матче, который проходил в Мальме без зрителей, открыл Артем Минулин. Иван Чехович под занавес первого периода сделал счет 2:0.

Во второй 20-минутке Йере Иннала сократил отставание, но в самом начале третьего периода Владимир Бутузов забросил третью шайбу в ворота финнов. На последней минуте встречи Юусо Пуустинен сократил разницу в счете, но уйти от поражения команда Финляндии не сумела.

В субботу российская сборная встретится со Швецией, а в воскресенье - с Чехией.