СК расследует хищение в банке "Югра" средств вкладчиков на 267 млрд рублей

Уголовных дел, в которых фигурирует банк, похоже, будет несколько. По одному из дел, возбужденному по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Растрата", расследование завершено. По нему обвинение предъявлено бенефициарному владельцу Банка "Югра" Алексею Хотину, председателю правления банка Дмитрию Шиляеву и президенту Алексею Нефедову, а также директору филиала в Москве Нине Черновой.

По версии следствия, будучи мажоритарным акционером кредитного учреждения, Хотин, контролировавший его деятельность, из корыстных побуждений в 2014 году создал организованную группу, в которую вошли руководители банка - Шиляев, Нефедов и Чернова. Они и совершили растрату денег банка "в особо крупном размере". Хищения на сумму 23,6 млрд рублей были совершены в период с 2014 по 2017 годы "путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юридическим лицам".

Это уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в ведомстве, СК России "продолжает устанавливать обстоятельства" хищения Хотиным и его соучастниками денег банка "Югра" на сумму свыше 267 млрд рублей.

По этому уголовному делу "активно проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, привлечение виновных к ответственности и возмещение причиненного ущерба".

Также установлено, что от действий обвиняемых пострадали более 16 тысяч человек, вклады которых превысили сумму страхового возмещения. Их интересы учитываются как правоохранительными органами, так и Агентством по страхованию вкладов, которым принимаются все возможные меры по пополнению конкурсной массы для последующего восстановления нарушенных прав граждан в установленном законом порядке.

В Следственном комитете пообещали, что после "выяснения всех обстоятельств совершенных преступлений действиям причастных к их совершению лиц будет дана надлежащая юридическая оценка".