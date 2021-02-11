Сохранились три стихотворения поэта Сергея Хорхорина

Сергей родился в 1914 году в деревне Палево близ Великого Устюга.
Учился в Ленинградском институте народов Севера.
В 1941 году призван Смольнинским РВК Ленинграда. Награжден медалью "За оборону Ленинграда".
Ефрейтор Сергей Хорхорин погиб 18 февраля 1944 года в бою у рабочего поселка Плюсса Псковской области.
Сохранилось три стихотворения поэта: "Колыбельная", "Партизанская" и "Маме". Впервые эти стихи были опубликованы в 1967 году в газете "Красный Север". Почтальон принес этот номер газеты маме Сергея - Елизавете Ивановне. Она жила в доме N39 на улице Подгорной в Великом Устюге.
Милая, старая мама,
Так ли, как прежде живешь?
Смотришь ли в ветхую раму?
В гости кого нынче ждешь?
Трех сыновей ты имела,
Но быстро проносятся дни.
Как птицы, сыны разлетелись,
Где-то летают они?
Наверное, маме не спится
Ночами: все думка о них.
И слезы текут по ресницам.
И медленно катятся вниз.
Ты думаешь: так, видно, надо,
Чтоб был на Украйне один,
А старший у стен Ленинграда
И третий на Севере сын...
Елизавета Ивановна рассказывала, что тетради со стихами Сергея хранились у его однокурсницы, но имя ее осталось неизвестным, тетрадки пропали.
Младший брат Сергея лейтенант Лазарь Хорхорин погиб при форсировании Днепра.
Домой вернулся только один из братьев - Иван.
P.S. О Сергее Хорхорине нам рассказала Ирина Юрьевна Исаковская, заведующая отделом библиографии Вологодской областной научной библиотеки.
Публикация "Стихи бойца" - Хорхорин, С. А. Партизанская ; Колыбельная / Сергей Хорхорин ; [предисловие] К. Грибовой // Красный Север. - Вологда, 1968. - 27 октября. - С. 4. Фото предоставлено Вологодской областной научной библиотекой.
Публикация "А звездочка горит" - Шарнин П. А звездочка горит... / П. Шарнин // Красный Север. - Вологда, 1968. - 20 ноября. - С. 4. Фото предоставлено Вологодской областной научной библиотекой.