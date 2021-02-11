Сохранились три стихотворения поэта Сергея Хорхорина

Сергей Хорхорин, 29 лет

Хорхорин Сергей Александрович (1914 - 18.02.1944) - ефрейтор, 36-я запасная стрелковая бригада 55-й армии.

Сергей родился в 1914 году в деревне Палево близ Великого Устюга.

Учился в Ленинградском институте народов Севера.

В 1941 году призван Смольнинским РВК Ленинграда. Награжден медалью "За оборону Ленинграда".

Ефрейтор Сергей Хорхорин погиб 18 февраля 1944 года в бою у рабочего поселка Плюсса Псковской области.

Сохранилось три стихотворения поэта: "Колыбельная", "Партизанская" и "Маме". Впервые эти стихи были опубликованы в 1967 году в газете "Красный Север". Почтальон принес этот номер газеты маме Сергея - Елизавете Ивановне. Она жила в доме N39 на улице Подгорной в Великом Устюге.

Милая, старая мама,

Так ли, как прежде живешь?

Смотришь ли в ветхую раму?

В гости кого нынче ждешь?

Трех сыновей ты имела,

Но быстро проносятся дни.

Как птицы, сыны разлетелись,

Где-то летают они?

Наверное, маме не спится

Ночами: все думка о них.

И слезы текут по ресницам.

И медленно катятся вниз.

Ты думаешь: так, видно, надо,

Чтоб был на Украйне один,

А старший у стен Ленинграда

И третий на Севере сын...

Елизавета Ивановна рассказывала, что тетради со стихами Сергея хранились у его однокурсницы, но имя ее осталось неизвестным, тетрадки пропали.

Младший брат Сергея лейтенант Лазарь Хорхорин погиб при форсировании Днепра.

Домой вернулся только один из братьев - Иван.

P.S. О Сергее Хорхорине нам рассказала Ирина Юрьевна Исаковская, заведующая отделом библиографии Вологодской областной научной библиотеки.

Публикация "Стихи бойца" - Хорхорин, С. А. Партизанская ; Колыбельная / Сергей Хорхорин ; [предисловие] К. Грибовой // Красный Север. - Вологда, 1968. - 27 октября. - С. 4. Фото предоставлено Вологодской областной научной библиотекой.

Публикация "А звездочка горит" - Шарнин П. А звездочка горит... / П. Шарнин // Красный Север. - Вологда, 1968. - 20 ноября. - С. 4. Фото предоставлено Вологодской областной научной библиотекой.