Сообщение Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Новости

Ученые обнаружили возможную причину болезни Паркинсона 20:59
Экс-муфтия Киргизии задержали по подозрению в финансовых махинациях 20:49
В Петербурге перепрофилируют 11 инфекционных стационаров 20:44
В квартиру на севере Москвы заползла змея с голубыми глазами 20:35
Историку Соколову второй раз отказали в иске к избитой им девушке 20:30
В Мордовии число коек для больных COVID-19 сократили на 1200 20:18
Путин встретится с Лукашенко 20:08
Twitter больше не откроет Трампу доступ к платформе 20:04
Миронова извинилась за провал в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону 20:04
В Петербурге начали вакцинировать от коронавируса у станций метро 19:58
Вылетевший из Петербурга в Уфу самолет экстренно вернулся в Пулково 19:40
В ГП предлагают заочно привлекать иностранных организаторов незаконных акций 19:40
Вигго Мортенсен рассказал, почему не стал Росомахой 19:06
В Минприроды рассказали, где весной ждать лесные пожары 18:53
На дорогах Москвы стало больше машин 18:48
На H&M заведено дело о неуплате пошлин на три миллиарда рублей 18:44
Видео: хоббиты, супергерои и Гарри Поттер пропагандируют масочный режим 18:42
Продолжение "Соника в кино" получило лаконичный заголовок 18:31
Пенсионный фонд будет платить пособия, которые начисляли в соцзащите 18:25
Частная автодорога в Ростове станет бесплатной на 30 дней раньше срока 18:08
Зак Снайдер рассказал о сцене с Джокером в "Лиге справедливости" 18:06
В Петербурге число угонов в пандемию снизилось на 42% 18:05
Загадочный монолит в Турции оказался пиаром космической программы 18:03
Стало известно, куда россияне поедут на поезде в февральские праздники 17:56
Турция может отправить своего первого космонавта на "Союзе" 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
11 февраля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 29(8380)

Сообщение Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Опубликован 11 февраля 2021 г.

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации сообщает об одной вакансии среди членов Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации - представителей общественности.

В соответствии с Федеральным законом "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" представителями общественности в Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет, имеющие высшее юридическое образование, не совершившие порочащих их поступков, не замещающие государственные или муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы, не являющиеся руководителями организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, адвокатами и нотариусами.

Порядок назначения членов Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации - представителей общественности определен Регламентом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Общероссийским общественным организациям юридической направленности, имеющим государственную регистрацию, и общероссийским общественным организациям, основной уставной целью которых является защита прав и свобод человека и гражданина, а также научно-педагогическим коллективам юридических научных организаций и юридических образовательных организаций предлагается выдвинуть по одному кандидату, соответствующему установленным законом требованиям, для назначения членом Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации - представителем общественности.

Материалы о выдвижении кандидата (устав выдвинувшей его организации, копия свидетельства о государственной регистрации, протокол заседания (собрания), на котором рассматривался вопрос о выдвижении кандидата, кадровая справка на кандидата и его характеристика) до 12 марта 2021 года представляются в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по адресу: 103426, Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 26.

По окончании указанного срока все кандидатуры будут предварительно рассмотрены на заседании Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и наиболее подготовленные из них будут представлены к назначению на заседании Совета Федерации.

Совет Федерации выражает надежду на привлечение к работе в Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации ярких, талантливых, высокопрофессиональных юристов, способных внести достаточный вклад в дальнейшее совершенствование судебной системы России.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. Матвиенко