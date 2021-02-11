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11.02.2021 20:00
Рубрика: Экономика

С удвоенной энергией

Китайская корпорация "Синопек" и российская компания "СИБУР" подают пример взаимовыгодного партнерства
Текст: Ма Чжен, Гао Ян
Российская газета - Спецвыпуск № 30(8381)
В последние годы под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения вступили в наилучший период в своей истории. Объем двусторонней торговли между странами в 2019 году превысил 100 млрд долларов. В настоящий момент движение идет к более высокой цели - годовому товарообмену в 200 млрд долларов.
Фото: Алексей Сазонов / РИА Новости www.ria.ru Фото: Алексей Сазонов / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Алексей Сазонов / РИА Новости www.ria.ru

Китайские и российские предприятия реализуют договоренности о сотрудничестве, достигнутые между главами государств, прилагают усилия для взаимной стыковки своих стратегий развития, способствуют активному расширению взаимовыгодного отраслевого партнерства, внося вклад в совместное продвижение двух стран вперед. Ярким примером интеграции энергетических и химических отраслей КНР и РФ стало стратегическое сотрудничество между китайской нефтехимической корпорацией "Синопек" (Sinopec) и российской нефтехимической компанией "СИБУР".

Ценностное руководство и деловое сотрудничество

Фото: Люй Бинь / Для CHINA DAILY
Пекин и Москва согласовали программу сотрудничества на три года

В августе 2013 года китайская корпорация "Синопек" и "СИБУР" создали совместное предприятие на базе Красноярского завода синтетического каучука, принадлежащего российской компании. "Синопек" приобрела 25 процентов плюс одну акцию компании. Это был первый зарубежный проект "Синопек" в химической промышленности. За 7 лет с момента основания совместное предприятие выпустило более 290 тысяч тонн бутадиен-нитрильного каучука. Чтобы помочь социально-экономическому развитию Красноярского края, совместное предприятие активно расширяет сотрудничество с компаниями региона: местные производители изготавливают для красноярского предприятия "СИБУРа" упаковочную тару для готовой продукции, также представители малого и среднего бизнеса задействованы в строительно-монтажных работах, сервисных услугах и логистике промышленного производства.

Стыковка стратегий и взаимная выгода

Китайская корпорация "Синопек" совместно с российскими энергетическими компаниями не только активно возрождает нефтехимическую промышленность, но и участвует в конкуренции на международных рынках. В рамках этих стратегий 15 декабря 2015 года корпорация "Синопек" приобрела 10 процентов акций российской компании "СИБУР". Эта сделка укрепила стратегическое партнерство между Китаем и Россией, а также подняла двустороннее сотрудничество на более высокий уровень, при этом вызвав внимание правительств двух стран. Проект, пронизанный общей мудростью и упорным трудом компаний, полностью воплощает в себе принцип "совместные консультации, совместное строительство и совместное использование". Это новое достижение ориентировано на интегрированное развитие во всех трех секторах нефтяного рынка (разведка и добыча, транспортировка, переработка) в рамках долгосрочного энергетического сотрудничества Китая и России, что соответствует национальной стратегии оптимизации структуры российской экономики и увеличения добавленной стоимости в энергетической отрасли, а также совпадает с целями углубления практического сотрудничества двух стран.

Объединение усилий и совместное развитие

Сотрудничество компаний "Синопек" и "СИБУР" - это верный выбор для энергетических гигантов Китая и России, сделанный в целях объединения усилий и совместного использования благоприятных возможностей для развития. "СИБУР", являющаяся крупнейшей в России интегрированной нефтехимической компанией, активно укрепляется на международном рынке как нефтехимическая корпорация с высокой конкурентоспособностью и отличными бизнес-преимуществами, которые обеспечивают непрерывный рост прибыли.

Цель проектов - добиться значительного прорыва и создать образец в новой архитектонике развития

"Синопек" является крупнейшим поставщиком нефти и нефтехимической продукции в Китае и третьей по величине химической компанией в мире. К тому же Китай занимает первое место в мире по объемам рынков производства и потребления основных химических продуктов. Обе стороны взаимно дополняют друг друга в таких аспектах, как ресурсы, рынок, капитал, технологии, техника, управление и т.д., добиваясь их взаимной согласованности и взаимодействия. Объединяя усилия, они реализуют свои преимущества, внося ценный вклад в высококачественное сотрудничество.

Развитие Дальнего Востока во имя лучшего будущего

На Дальнем Востоке России, вблизи российско-китайской границы компания "СИБУР" начала строительство Амурского ГХК, в части сырьевого обеспечения связанного с Амурским ГПЗ "Газпрома". ГХК будет перерабатывать этан и СУГ в широко востребованные на азиатских, и в первую очередь китайском, рынках полимеры - полиэтилен и полипропилен. Предприятие мощностью около 2,7 млн тонн в год станет одним из самых крупных производителей полимеров в мире. Продукция в основном будет экспортироваться в Китай. В конце 2020 года "СИБУР" и "Синопек" создали на базе Амурского ГХК СП. Этот крупнейший нефтехимический проект на Дальнем Востоке и в целом в России привлек особое внимание глав КНР и РФ и рассматривается как ключевое звено реализации стратегии государства по развитию Дальнего Востока.

В июне 2019 года председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом, в ходе которого состоялось подписание рамочного соглашения в присутствии глав двух государств. Соглашение стало одним из основных направлений китайско-российского делового сотрудничества в сфере энергетической и химической промышленности в новую эпоху. Успешный запуск проекта откроет новые возможности для совместного качественного развития двух стран и придаст новый импульс расширению дальнейшего сотрудничества Китая и России в области энергетики, инвестиций, экономики, торговли и производственных мощностей.

Запуск маршрута "Европа - Западный Китай" может быть задержан

Несмотря на достигнутые результаты сотрудничества, "Синопек" и "СИБУР" продолжают активно продвигаться вперед и ищут новые возможности, пути и направления развития. Стороны приступили к изучению проекта по созданию на территории России СП в сфере производства СЭБС (блок-сополимеров на основе стирола, этилена и бутилена) и технико-экономического обоснования по созданию СП на территории Китая для производства нитрильного каучука. Цель проектов - добиться значительного прорыва и создать образец в новой архитектонике развития. Столкнувшись с нынешней международной эпидемической ситуацией и проблемами, компания "Синопек" будет решительно реализовывать договоренности об энергетическом сотрудничестве, достигнутые между главами двух стран, углублять интеграцию с российской компанией "СИБУР", активно расширять стратегическое партнерство в инвестиционной и торговой областях. Приоритетами развития компаний являются совместные проекты по производству высокотехнологичной и основной химической продукции. При обеспечении высокого качества и эффективности компании будут в полной мере использовать внутренние и внешние ресурсы и рынки Китая и России, чтобы внести свой вклад в практическое сотрудничество стран в области энергетики и химической промышленности.

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