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11.02.2021 18:04
Рубрика: Экономика

Создатели "Спутника V" ответили на запрос РПЦ о компонентах вакцины

Текст: Ирина Невинная
При создании вакцины "Спутник V" использовалась клеточная линия HEK 293 (Human Embryonic Kidney), но в самой вакцине этой линии нет, сообщил сегодня руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в НИЦЭМ имени Гамалеи Владимир Гущин. Речь идет о клетках, которые получены из человеческих абортированных эмбрионов, поэтому против их применения выступает Русская православная церковь.

Ранее в РПЦ выступили против использования вакцин, во время изготовления которых применялись клетки эмбрионов человека. Речь идет, прежде всего, о клеточной линии HEK 293, которая была извлечена в 1973 году из эмбриональных почек человека. "Этически недопустимым представляется наличие в составе препаратов для иммунопрофилактики компонентов, полученных с использованием клеточных линий, полученных из эмбриональных тканей человека. В частности, HEK 293 (Human Embryonic Kidney 293) - клеточная линия, полученная из эмбриональных почек человека", - говорилось в докладе патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства. представленном общественности в октябре прошлого года.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
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Как сообщает РИА Новости, на данный момент в Московской патриархии сообщают, что у РПЦ нет официальной позиции по поводу таких вакцин, поэтому Церковь опирается на "Основы социальной концепции", где написано, что "любое использование абортивных тканей, в том числе и для производства прививок, не может быть оправдано с нравственной точки зрения".

В НИЦ имени Гамалеи сегодня внесли ясность по этому поводу.

"У нас есть линия, которая в 1973 году была выделена из клеток человека. Чтобы наработать аденовирусные частицы, эти клетки выращиваются", - рассказал Владимир Гущин на круглом столе на тему халяльности вакцины "Спутник V".

При этом он заверил, что в самой вакцине этой клеточной линии нет. С помощью хроматографической очистки вирусная частица избавляется от следов человеческой клетки, пояснил специалист.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Также, по его данным, разработчикам поступало обращение от Русской православной церкви с просьбой раскрыть состав вакцины. "Был сформирован запрос на конкретные пояснения. И пояснения уже были направлены, насколько я помню, неделю или две назад", - сказал ученый журналистам.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Религия Вакцинация от коронавируса

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