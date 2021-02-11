Страховщики предупредили о рисках новых инициатив Центробанка

Рынок страхования жизни в 2020 году вырос на 4,1%, до 453 миллиардов рублей, рассказали во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Большую долю рынка (41% от сборов) по-прежнему занимает инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), хотя эта доля продолжает сокращаться (-4%, до 188,3 миллиарда рублей). Драйвером рынка стало накопительное страхование жизни (НСЖ), его доля выросла до 30% (136,1 миллиарда рублей).

- Хотя мы и не видим тех двузначных темпов роста, к которым привыкли за прошлые годы, все же рынок показал рост, а не падение. Более того, в 2020 году рынок страхования жизни вошел в топ-5 рынков-инвесторов в гособлигации, то есть продемонстрировал свою серьезную значимость для российской экономики, - отметил президент ВСС Игорь Юргенс.

Участники рынка опасаются, что его развитие замедлят новые предложения ЦБ РФ о минимальных требованиях к ИСЖ и НСЖ. В ВСС полагают, что эти требования нуждаются в детальной проработке, так как предложенный подход меняет экономику страховых продуктов, сокращает возможности для конкуренции и индивидуализации.

По словам вице-президента ВСС Виктора Дубровина, страхование жизни - хорошо сформированный и развитый финансовый институт. И регулировать его нужно отдельно от инвестиционных продуктов и депозитов, в частности, "не мерить доходностью". С такой позицией согласен гендиректор КАПИТАЛ LIFE (Капитал Лайф Страхование Жизни) Евгений Гуревич: по его словам, НСЖ - это важный защитный инструмент. Такую его функцию подтверждает размер выплат: в прошлом году страховщики жизни произвели более 1,4 миллиона выплат на общую сумму более 200 миллиардов рублей.

Регулятора беспокоит мисселинг - то есть некорректные продажи, когда сложные инвестпродукты покупают люди, которые не понимают, что именно они купили. В страховании жизни мисселинг, по словам участников рынка, практически искоренен. Доля качественных продаж составляет 90% и выше, но примерно 3-4% клиентов все равно расторгают договор в период охлаждения, рассказал гендиректор "Росгосстрах Жизнь" Алексей Руденко - несмотря на то, что продажа была качественной. Процент аннулирования меньше в более состоятельных клиентских сегментах, с точки зрения каналов продаж - у агентов, аннулирований практически нет, так как агенты выступают, по сути, финсоветниками. С точки зрения срока - чем "длиннее" продукт, тем меньше аннулирований (например, по ИСЖ на 3 года - 7,2%, на 7 лет - 4,4%). "По тем сегментам, где уровень аннулирования низкий, наверное, не стоит вводить дополнительные регуляторные ограничения на продажи", - полагает Руденко.