Строительство ФАПов частично профинансируют из средств госпрограммы

На строительство быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в регионах направят часть средств госпрограммы "Развитие здравоохранения". Проект постановления правительства об этом опубликован на портале нормативных правовых актов.

Документом уточняется порядок выделения федеральных средств на софинансирование несложных модульных комплексов, возведение которых предусмотрено региональными программами модернизации первичного звена. Сейчас средства выделяются только на капитальное строительство, ремонт и переоснащение медицинских организаций, а также закупку транспорта для них.

Как пояснили в минздраве, одна из задач государства повысить доступность медицинской помощи в том числе - для жителей сельской местности и небольших населенных пунктов, расположенных вдалеке от городов и районных центров, где не предусмотрены медицинские учреждения. В пояснительной записке к документу отмечается, что быстровозводимые здания под фельдшерско-акушерские пункты легко собираются и разбираются, их всегда можно переместить в другое место, для них не нужно разрабатывать проектно-сметную документацию и получать разрешение на строительство. В этом их преимущество перед капитальными строениями. Кроме того, они менее затратны.

В этом году количество новых фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности может увеличиться в три раза. За последние три года были построены более 850 новых пунктов оказания первичной медпомощи, еще 1,3 тысячи модернизированы.