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11.02.2021 13:12
Рубрика: В мире

Суд запретил переименовывать Московский проспект в Киеве в честь Бандеры

Текст: Константин Волков
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

Окружной административный суд Киева отменил принятое в июле 2016 года решение Киевского горсовета переименовать Московский проспект в столице Украины в честь Бандеры. Соответствующее решение было опубликовано 11 февраля в электронном реестре правовых и законодательных актов.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Решение о переименовании было признано противоправным, поскольку принималось с нарушением процедур, а также не было учтено мнение ряда лиц и организаций, и не были проведены исторические исследования относительно критериев для выбора новых названий, говорится в вердикте окружного суда.

Речь идет о переименовании не только Московского проспекта, но и еще нескольких улиц. Так, улица Кутузова стала улицей Генерала Алмазова (генерал-хорунжий армии УНР), переулок Кутузова - переулком Евгения Гуцало (украинский писатель), улица Суворова - улицей Омеляновича-Павленко (командующий армии УНР), а улица Баумана - улицей Януша Корчака (польский педагог).

Постановление окружного суда может быть обжаловано в апелляционном суде.

Закон об осуждении коммунистического и нацистского режимов был принят на Украине в мае 2015 года. Украинский Институт исторической памяти ранее обнародовал список, в который включены 520 исторических личностей, чьи имена должны быть убраны из названий.

Степан Бандера - украинский националист, сотрудничавший с нацистами, один из создателей Украинской повстанческой армии (УПА) (запрещена в РФ).

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