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Как идет работа над сверхзвуковым пассажирским самолетом

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Создание нового коммерчески эффективного сверхзвукового пассажирского самолета - самый большой вызов для современной мировой гражданской авиации. На онлайн‑заседании Научного совета Научного центра мирового уровня (НЦМУ) "Сверхзвук", которое состоялось в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") подведены результаты работы входящих в НЦМУ лабораторий в 2020 году.

Фото: Reuters
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Генеральный директор ЦАГИ, член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало напомнил о целях и научных задачах НЦМУ "Сверхзвук". Формировании отечественной базы фундаментальных знаний, необходимых для развития ключевых технологий сверхзвукового пассажирского самолета.

О деятельности лаборатории "Аэродинамика и концептуальное проектирование сверхзвуковых пассажирских самолетов (СПС) с низким звуковым ударом" рассказал возглавляющий ее научный руководитель ЦАГИ, академик РАН Сергей Чернышев. В прошлом году исследования лаборатории шли по двум основным направлениям: разработка методов аэродинамического анализа и проектирования СПС, а также исследования в области звукового удара (методы расчета, распространение, области воздействия). Для тестовой компоновки СПС были сформулированы основные технические требования в части крейсерской скорости и дальности полета, длины сбалансированной взлетно-посадочной полосы и безопасной скорости захода на посадку.

Представлены также результаты по лабораториям "Аэроакустика и вибрации", "Прочность и интеллектуальные конструкции", "Газовая динамика и силовая установка", "Искусственный интеллект и безопасность полетов".

Как известно, самолеты летают сегодня не быстрее 900 км/ч. Но расчеты специалистов показывают: сверхзвуковой бизнес-джет может преодолевать за час 1900 км. И даже больше. Это открывает огромные перспективы для делового мира. Однако просто поднять скорость в 2-2,5 раза еще полдела: новый сверхзвуковой пассажирский самолет должен быть тихим. Чтобы пролетел - не заметили. Задача суперамбициозная, над которой ломают головы авиаконструкторы всего мира.

Сверхзвуковая авиация второго поколения будет намного эффективней по экономике и аэродинамическому совершенству. И, главное, будет обладать высокими экологическими качествами: низким шумом и звуковым ударом, низким уровнем вредных выбросов.

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Фото: Фотохроника ТАСС
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