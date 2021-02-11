Новости

Террористы вербуют боевиков для совершения преступлений на массовых акциях в РФ 18:37
Государство помогло с жильем почти 28 тысячам льготников 17:56
ОПЕК снизила прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году 17:47
Полиция Греции жестко разогнала протестующих в центре Афин 17:40
Число проверок автомобилей через сайт ГИБДД в 2020-м году выросло вдвое 17:28
Акимова и Куклина не выступят в спринте на чемпионате мира по биатлону 17:20
Международный фестиваль сериалов перенесен на октябрь 17:15
СК назвал версии гибели пятерых рабочих в Подмосковье 17:14
Биометрические данные пополнят гражданством и датой рождения 17:04
Больше половины россиян считают, что служебные романы не мешают работе 16:56
Госэкспертиза одобрила создание трассы Краснодар - Крымский мост 16:52
Хуснуллин призвал разработать программу цифровизации дорожной отрасли 16:45
В Крым по программе кешбэка купили более 9,5 тысячи путевок 16:36
Европейцы увидели изъяны в политической системе США 16:14
Лукашенко объявил дату референдума по новой Конституции Беларуси 16:10
В Норвегии российские моряки пострадали в ДТП 16:00
В калининградские школы поступили сообщения о минировании 15:58
Началась работа над четвёртым сезоном "Настоящего детектива" 15:53
Гараничев не выступит в спринте на ЧМ по биатлону 15:50
В Петербурге на учителя ОБЖ завели дело за развращение ученицы 15:49
Строительство ФАПов частично профинансируют из средств госпрограммы 15:39
Мутко предложил скорректировать программу льготной ипотеки 15:31
В Москве робот-курьер начал доставлять еду в дома 15:26
Сергей Бурунов поделился мнением о Леонардо Ди Каприо 15:17
"Руспродсоюз" прокомментировал ситуацию с ценами на бананы 15:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
11.02.2021 18:37
Рубрика: Происшествия

Террористы вербуют боевиков для совершения преступлений на массовых акциях в РФ

Текст: Иван Петров
Боевики, подконтрольные запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (решение Верховного суда от 20 мая 2020 года) готовят исполнителей для совершения преступлений в городах России. Об этом в четверг со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили информационные агентства.
Фото: Тагир Раджавов
Действия полиции позволили избежать серьезных ЧП на незаконных акциях

"Получены данные о том, что главари террористического альянса "Хайят Тахрир аш-Шам" нацелили своих сторонников на совершение преступлений в местах проведения массовых уличных акций в различных городах России. Лидерами террористических формирований "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар", "Джамаат ат- Таухид валь-Джихад", "Аджнад аль-Кавказ" и других структурно входящих в "Хайят Тахрир аш-Шам", ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах", - цитирует ТАСС собеседника агентства.

К слову, названная террористическая организация является по сути той же самой, что "Джебхат ан-Нусра" (признана террористической организацией решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года). "Хайят Тахрир аш-Шам" представляет собой коалицию исламистских группировок, возглавляемую боевиками "Джебхат ан-Нусры". Создана эта организация 28 января 2017 года. Группировка насчитывает до 20 тысяч боевиков. Именно они контролируют большую часть сирийской провинции Идлиб, откуда регулярно совершаются вооруженные провокации.

По словам члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошева, любая несогласованная массовая акция может стать мишенью для террористов, так как правоохранительным органам крайне сложно работать в таких условиях. "Информация, на которую сейчас ссылаются правоохранительные органы, не фейковая. Очевидно, что любая террористическая организация, которая хотела бы добиться дестабилизации, которая хочет организовать террористический акт, следит, где бы это можно было сделать с наибольшим для себя эффектом", - цитирует ТАСС парламентария.

"Очень тяжело предупредить и предотвратить теракт, когда организаторы незаконных акций через соцсети рисуют маршруты и перебрасывают потоки людей с одного места на другое", - пояснил Шхагошев.

Мария Захарова: Организаторов незаконных акций в России инструктируют "натовцы"
Происшествия Правосудие Охрана порядка Законодательная власть Госдума Митинги и шествия

Главное сегодня

Террористы вербуют боевиков для совершения преступлений на массовых акциях в РФ
ГП предупредила об ответственности за призывы к массовым беспорядкам
Песков назвал цель встречи Путина с главными редакторами
Мутко предложил скорректировать программу льготной ипотеки
Рябков: Восстановление ДРСМД в прежнем виде невозможно
В России набирает обороты новая схема обмана пенсионеров
Видео
Видео
Лжецелительница в Подмосковье выманила у женщины украшения за снятие порчи