Террористы вербуют боевиков для совершения преступлений на массовых акциях в РФ

Боевики, подконтрольные запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (решение Верховного суда от 20 мая 2020 года) готовят исполнителей для совершения преступлений в городах России. Об этом в четверг со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили информационные агентства.

"Получены данные о том, что главари террористического альянса "Хайят Тахрир аш-Шам" нацелили своих сторонников на совершение преступлений в местах проведения массовых уличных акций в различных городах России. Лидерами террористических формирований "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар", "Джамаат ат- Таухид валь-Джихад", "Аджнад аль-Кавказ" и других структурно входящих в "Хайят Тахрир аш-Шам", ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах", - цитирует ТАСС собеседника агентства.

К слову, названная террористическая организация является по сути той же самой, что "Джебхат ан-Нусра" (признана террористической организацией решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года). "Хайят Тахрир аш-Шам" представляет собой коалицию исламистских группировок, возглавляемую боевиками "Джебхат ан-Нусры". Создана эта организация 28 января 2017 года. Группировка насчитывает до 20 тысяч боевиков. Именно они контролируют большую часть сирийской провинции Идлиб, откуда регулярно совершаются вооруженные провокации.

По словам члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошева, любая несогласованная массовая акция может стать мишенью для террористов, так как правоохранительным органам крайне сложно работать в таких условиях. "Информация, на которую сейчас ссылаются правоохранительные органы, не фейковая. Очевидно, что любая террористическая организация, которая хотела бы добиться дестабилизации, которая хочет организовать террористический акт, следит, где бы это можно было сделать с наибольшим для себя эффектом", - цитирует ТАСС парламентария.

"Очень тяжело предупредить и предотвратить теракт, когда организаторы незаконных акций через соцсети рисуют маршруты и перебрасывают потоки людей с одного места на другое", - пояснил Шхагошев.