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11 февраля 2021 г.

Постановление правительства Республики Тыва от 10 февраля 2021 года № 47 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Республике Тыва за IV квартал 2020 г."

Дата подписания 10 февраля 2021 г.
Опубликован 11 февраля 2021 г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Республики Тыва от 9 июля 2001 г. № 1138 "О прожиточном минимуме в Республике Тыва" Правительство Республики Тыва постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в целом по Республике Тыва за IV квартал 2020 г.:

на душу населения - 10 674 руб.;

для трудоспособного населения - 11 594 руб.;

для пенсионеров - 8 842 руб.;

для детей - 11 858 руб.

2. Разместить настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол



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