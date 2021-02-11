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11.02.2021 13:45
Рубрика: В мире

У ВОЗ нет доказательств возникновения коронавируса в Уханьской лаборатории

Крайне маловероятно, что инцидент в лаборатории стал причиной происхождения COVID-19, заявил во вторник на пресс-конференции Питер Бен Эмбарек, член совместной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения и Китая, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая

Факты показывают, что теории заговора, сфабрикованные американскими и западными политиками и СМИ об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане, обречены на провал, - полагают аналитики.

"Мы посетили Институт вирусологии в Ухане, долго и обстоятельно опрашивали как руководство, так и сотрудников, - заявил Питер Бен Эмбарек. - Нам предоставили подробное описание всех проектов института - и прошлых, и текущих, и будущих. Из чего стало очевидно: никакие работы с вирусом SARS-CoV-2 там не велись и не ведутся. Поэтому никакой утечки быть не могло. Просто нечему было утекать", - добавил глава международной рабочей группы. С ним согласились эксперты, считая, что возможность создания такого вируса искусственно на сегодня вообще исключена. Об этом говорят все данные мирового научного сообщества, подчеркнули эксперты.

Китай, как ответственная мировая держава, всегда открыто сотрудничает с международным сообществом в вопросах борьбы с коронавирусом, твердо поддерживая ведущую роль ВОЗ в глобальном противоэпидемическом сотрудничестве. В Ухане эксперты Китая и ВОЗ совместно изучили многие данные об эпидемии, на месте проинспектировали 9 учреждений - таких, как госпиталь Цзиньиньтань, рынок морепродуктов "Южный Китай", институт вирусологии при Академии наук Китая в Ухане и др., провели обмены мнениями и контакты с медиками, сотрудниками лаборатории, управленческим персоналом рынка, коммерсантами, работниками микрорайонов, бывшими пациентами, родными погибших медиков и т.д.

Факты показывают, что версия об отказе Китая от международного расследования происхождения коронавируса является чистой ложью. На самом деле, цель данного расследования заключается в том, чтобы выяснить правду и предотвратить возникновение пандемий в будущем. Это не имеет ничего общего с политикой.

В результате исследований эксперты сошлись во мнении, что коронавирус нового типа "более вероятно" перешел на людей через какие-то резервуары, а также "вероятно" распространился непосредственно через цепочку поставок замороженных продуктов. Это послужит основой для необходимого проведения исследований происхождения коронавируса в глобальном масштабе.

Глава экспертной комиссии по реагированию COVID-19 Лян Ваньнянь отметил, что нынешняя совместная работа, направленная на исследование происхождения вирусов SARS и коронавируса нового типа в глобальном масштабе, проводится в Китае. Исследовательский отчет в этой сфере закладывает фундамент для проведения подобной работы в других странах и регионах мира. Факты показывают необходимость и актуальность проведения исследований происхождения инфекции.

Китай надеется на то, что соответствующие стороны смогут провести активное взаимодействие с китайской стороной, пригласить ВОЗ провести работу по происхождению вируса и внести вклад в снижение возможностей пандемии в будущем.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус недавно выступил с новогодним обращением. В своей речи он заявил, что в новом году весь мир должен извлечь урок и приложить совместные усилия для борьбы с пандемией.

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