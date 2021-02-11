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11.02.2021 19:58
Рубрика: Власть

Сообща строить счастливую жизнь

Китайско-российские отношения крепнут день ото дня
Текст: Чжан Ханьхуэй (Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в РФ)
Российская газета - Спецвыпуск № 30(8381)
Вот и подошел к концу год Крысы по лунному календарю, и мы встречаем год Золотого Быка. 12 февраля - Праздник Весны. Пользуясь случаем, я хотел бы от имени посольства КНР в РФ от всего сердца выразить наилучшие пожелания представителям различных кругов, которые посвящали себя укреплению дружбы между Китаем и Россией.
Фото: Пресс-служба Посольства КНР в РФ Фото: Пресс-служба Посольства КНР в РФ
Фото: Пресс-служба Посольства КНР в РФ

В 2020 году китайско-российские отношения выдержали испытание пандемией, прошли через самые большие изменения за последние 100 лет. В этот год была написана еще одна страница новой эпохи. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин пять раз проводили телефонные переговоры, определяя стратегическое направление развития отношений двух стран. Перед лицом пандемии Китай и Россия помогали друг другу, разделяя невзгоды, активно осуществляли совместную профилактику и контроль, сотрудничали в исследовании и разработке вакцины и лекарств, совместно направляли международное сотрудничество по борьбе с пандемией, способствовали созданию сообщества здорового человечества.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Вопреки тенденциям, китайско-российское деловое сотрудничество активно продвигалось вперед. Двусторонний товарооборот достиг 107,7 миллиарда долларов, на протяжении трех лет преодолевая отметку в 100 миллиардов. Достигнуты важные результаты в сотрудничестве по сопряжению двух инициатив - "Один пояс и один путь" и Евразийский экономический союз. Активно проводятся мероприятия в рамках нового научно-технического и инновационного сотрудничества, начал свою работу китайско-российский научно-технический инновационный фонд общей суммой в миллиард долларов. Стороны решительно поддерживают коренные интересы друг друга, вместе отстаивают результаты Второй мировой войны, демонстрируют твердую решимость в защите международной справедливости, чтобы вносить новый вклад в построение международных отношений нового типа и создание сообщества единой судьбы человечества. Всестороннее стратегическое взаимодействие Китая и России уже стало надежной опорой защиты мира во всем мире и стабильности.

2021 год имеет особое значение для Китая и китайско-российских отношений. Коммунистическая партия Китая вскоре отметит свое столетие, Центральный комитет партии, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, в настоящее время направляет развитие Китая, начиная новый путь по всестороннему строительству социалистического модернизированного государства. Китай и Россия встретят 20-ю годовщину подписания Китайско-российского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Мы готовы совместно с Россией и с многочисленными соотечественниками внутри страны и за ее пределами использовать такую важную дату, чтобы снова вспомнить об основных принципах, лежащих в основе договора, - дружбе, передающейся из поколения в поколение, сотрудничестве и общем выигрыше. Мы готовы продвигать китайско-российское сотрудничество в более крупных масштабах, в еще больших сферах и на еще более высоких уровнях, продолжать приносить пользу народам двух наших стран, служить примером добрососедства между крупными государствами. Мы готовы вносить новые импульсы в восстановление мировой экономики, служить гарантом глобальной стратегической стабильности, чтобы путь развития китайско-российских отношений в новую эпоху был еще более успешным.

Опасный отрезок пути преодолевается решительными и смелыми шагами. В настоящий момент человечество находится в особом историческом периоде, мы все в одной лодке. Мы твердо убеждены, что при совместных усилиях народов Китая и России и народов всех стран мира мы обязательно победим пандемию, преодолеем кризис, и человечество обязательно одержит окончательную победу. При изменяющейся обстановке нам необходимо придерживаться точного направления, сплоченно сотрудничать, и тогда мир в постпандемическую эпоху обязательно восстанет из пепла, словно птица феникс, и засияет снова. Давайте прилагать совместные усилия, сообща строить еще более прекрасную счастливую жизнь и вместе создавать сообщество единой судьбы человечества.

В 2021 году обязательно произойдет блестящее развитие Родины и наступит всеобщее благоденствие. От всего сердца желаю процветания китайско-российским отношениям, счастья и мира народам двух стран, чтобы дружба между Китаем и Россией передавалась из поколения в поколение и была вечной!

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